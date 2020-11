Därför har krafttanken bytt färg: ”Våld mot kvinnor är tabubelagt”

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld, enligt FN. För att synliggöra problemet med könsbaserat våld arrangerar FN varje år kampanjen Orange the world, som bland annat innebär att kända byggnader runt om i världen lyser upp i orange. Kampanjen börjar den 25 november – den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – och pågår i 16 dagar.

I Ludvika deltar den lokala Zontaföreningen i kampanjen genom att, i samarbete med kommunen och Samarkand, lysa upp Krafttanken och Sädesmagasinet. Föreningen har även satt upp affischer om våld mot kvinnor i Yngves skors tidigare lokaler, och den 8 december bjuder de in till en distansföreläsning med en kvinna från Ludvika som har blivit utsatt för våld i en relation.

– Våld mot kvinnor är tabubelagt. Vi hoppas kunna lyfta frågan och visa utsatta att de inte är ensamma, och att de ska anmäla, säger Maria Sjödin som leder Zontaklubben i Ludvika och Smedjebacken.

Enligt Maria Sjödin är det extra viktigt att uppmärksamma problemet i år.

– I och med pandemin så kan det finnas en risk att färre anmäler för att de har svårt att komma ifrån hemmet, säger hon.

Precis som förra året vill Zonta, som arbetar för att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, lägga extra fokus på problemet med barnäktenskap.

– Det är ett tydligt övergrepp mot framför allt flickor. Även här i Ludvika kan det hända att flickor blir bortgifta under en resa till hemlandet, säger Maria Sjödin.

Hon hänvisar till siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, som visar att det under förra året gjordes en polisanmälan om äktenskaptvång eller vilseledande tvångsäktenskapsresa i Ludvika, och att det även under 2018 gjordes en sådan anmälan. I Smedjebacken kom det inte in några polisanmälningar om det 2019. Däremot gjordes fyra anmälningar under 2018.

När det gäller våldsbrott mot kvinnor fick polisen in totalt 394 anmälningar i Ludvika och Smedjebacken under förra året, enligt Brå.