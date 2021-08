Därför dröjer backvärvningen för Leksand: ”Mer is i magen”

Under måndagen återsamlades Leksands IF. Större delen av truppen var på plats under måndagen för fystester och resterande av truppen kommer ansluta under veckan.

Men truppbygget är fortfarande inte klart. Leksands general manager, Thomas Johansson är fortfarande ute på marknaden och sonderar efter en back.

– I bästa världar så är det en balanserad back som vi vill ha. Vi söker en back som är duktig på att sätta igång spelet, rörlig och har en bra positionering. En allround back helt enkelt. Det är höga krav men grundprofilen finns dock. Spelaren behöver kanske inte vara superbra i någon zon, men det ska vara en hög SHL-klass.

Det låter lite som en variant av Jonas Ahnelöv?

– Absolut. Det är lite som en Ahnelöv-variant. Kräver inte en powerplay-plats, men kan ändå få ihop ett par poäng i fem mot fem. Kan spela i boxplay och i avgörande skeden i en match. Vill följa med i anfall och duktig på att sätta igång spelet. Det är samma profil som Jonas Ahnelöv har.

Pandemin har fortfarande satt sina spår i hockeyvärlden. NHL slutade senare än vanligt vilket resulterat i att allt har förskjutits. Free agent-marknaden är inget undantag.

– Free agent-säsongen i Nordamerika kom igång sent och NHL-klubbarna har precis satt större delen av sina trupper. Nu håller AHL på att titta runt efter alternativ. Sedan får vi se, säger Johansson och fortsätter förklara varför det dröjer:

– Jag har svårt att säga exakt när vi får klart med en ny back, men inom en vecka så kommer nog spelare där borta som inte har fått ett erbjudande att se sig om i Europa. Sedan är vi inte i samma läge som förra året då alla hade panik på grund av pandemin. Alla ville bara ha någonstans att spela. I år är de mer kyliga och de har chansen att vänta längre. De är inte lika stressade som förra säsongen.

Hur ser processen ut i dagsläget?

– Det dyker upp lite spelare då och då. Främst nordamerikaner. Vi tittar på alla spelare som vi får tips om eller som vi är intresserade av. Vi har vår lista och kategoriserar spelarna i A, B och C utifrån vad vi tycker. Där finns det ett antal namn fortfarande. I dagsläget så har vi ett antal namn på vår radar.

Det har viskats om Theodor Lennström. Är han ett alternativ?

– Lennström är en väldigt bra spelare som vi har haft koll på, absolut. Vi får se vad som händer, helt enkelt.

Under tisdagen skrev Theodor Lennström på för KHL-klubben Torpedo Nizhny Novgorod.