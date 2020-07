Dansbandsveckan blir av – nu blir den digital: "Vi vill ge något tillbaka till vår publik"

Dansbandsveckan försökte hålla ut men fick ställa in på grund av coronapandemin. Nu meddelar de att det blir en Dansbandsvecka, trots allt. De sänder via Facebook på kvällarna under vecka 29. SVT:s sändning "Dansa hemma" kommer att livestreamas och sedan följas upp med eget material.

Programledaren Mats Ingels kommer att ta tittarna med till de kända platserna som brukar vara centrum för Dansbandsveckan. Tittarna ska också kunna skicka in egna filmer på när de dansar hemma.

Under lördagen den 18 juli kommer det att sändas en riktig nostalgikväll med klipp från alla de 34 åren Dansbandsveckan har funnits.

– Vi vill ge något tillbaka till vår publik. Vi håller en kontakt med alla våra besökare som nu inte kan komma i år, säger Lars Bälter.

För den som vill titta kommer det inte kosta någonting.

– Det är så viktigt att kunna sprida lite glädje i den tid som nu är. Det blir ju som att vi gör det här tillsammans ändå, även om vi är på olika ställen, säger Mats Ingels.