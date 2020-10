Dansbandsprofil en av husköparna – här är senaste fastighetsaffärerna kommun för kommun

Avesta

Mesta 46

Avesta Mesta 2:6

Såld: 2020-09-13

Pris: 0 kr

Taxv: 408 000 kr (2018)

K: Bäckström, Rolf Staffan

S: Bäckström, Gerd Gudrun

.

Brusstigen 13

Skogsbo 29:18

Såld: 2020-09-08

Pris: 1 950 000 kr

Taxv: 847 000 kr (2018)

K: Lindholm, Bengt Magnus Måns

S: Thörnlund, Bo Göran Erik

.

Grytnäsvägen 43

Skogsbo 1:22

Såld: 2020-08-27

Pris: 0 kr

Taxv: 1 086 000 kr (2018)

K: Hedlund, Lars Mikael

S: Nordman, Emma Cecilia och Hedlund, Lars Mikael

.

Vretgatan 4

Ässjan 2

Såld: 2020-09-04

Pris: 925 000 kr

Taxv: 351 000 kr (2018)

K: Dahdal, Nadia och Al Theeb, Samer

S: Pinola, Terttu Annikki och Huotari, Alpo Arttu Ilmari

.

Åsen 32

By Prostgård 1:14

Såld: 2020-04-02

Pris: 0 kr

Taxv: 903 000 kr (2018)

K: Andersson, Olof Roland

S: Andersson, Eva Ann-Charlotte

.

Krongjutaregatan 20

Vakteln 14

Såld: 2020-07-24

Pris: 0 kr

Taxv: 1 074 000 kr (2018)

K: Jåssis, Cecilia Mariell

S: Jåssis, Kent Mikael

.

Borlänge

Karl Johans Väg 16

Borlänge Jakobsgårdarna 5:9

Såld: 2020-09-11

Pris: 3 000 000 kr

Taxv: 1 641 000 kr (2018)

K: Sköld, Elin Margaretha och Holmstedt, Erik Joakim

S: Andersson, Erika Anna Maria

.

Norr Hesse 225

Hesse 2:8

Såld: 2020-07-23

Pris: 0 kr

Taxv: 336 000 kr (2018)

K: Grelsson, Ragnhild

S: Grelsson, Lars

.

Gyllehemsvägen 15

Karlsängen 13

Såld: 2020-09-11

Pris: 2 750 000 kr

Taxv: 1 650 000 kr (2018)

K: Van Reenen, Erik Lars och Modin, Linda Elenore

S: Svälas, Jan Erik Mikael och Svälas, Anne Pauliina

.

Svallbäcksgatan 28

Hönsarvet 27:2

Såld: 2019-10-15

Pris: 0 kr

Taxv: 1 029 000 kr (2018)

K: Bo Gunnar Petterssons dödsbo

S: Pettersson, Bo Gunnar

.

Kämpesgatan 53

Gnejsen 2

Såld: 2020-08-26

Pris: 0 kr

Taxv: 1 397 000 kr (2018)

K: Palmberg, Simon Nils Daniel

S: Falk, Johanna Matilda och Palmberg, Simon Nils Daniel

.

Viken 58B

Viken 2:13

Såld: 2020-08-31

Pris: 2 000 000 kr

Taxv: 1 367 000 kr (2018)

K: Hansson, Magnus Jerry och Hansson, Annica Helena

S: Lundin, Hans Folke Ove

.

Solbacksgatan 14

Champinjonen 1

Såld: 2020-09-15

Pris: 2 550 000 kr

Taxv: 1 902 000 kr (2018)

K: Sjöström, Karl Emil och Östh, Cecilia Linnea

S: Mårtensson, Karl Einar och Mårtensson, Britt Ingegerd

.

Visans Väg 13

Gitarren 3

Såld: 2020-09-21

Pris: 1 950 000 kr

Taxv: 1 450 000 kr (2018)

K: Nilsson, Jan Andreas

S: Zaar, Anna Elisabeth och Ibrahimaga, Ilirijan

.

Bockmossen 3

Norr Sellnäs 31:1

Såld: 2020-08-22

Pris: 125 000 kr

Taxv: 401 000 kr (2018)

K: Ängman, Fredrik Benny och Johansson, Eva Therese

S: Blomqvist, Lojsan Mari-Louise och Blomqvist, Per Tomas

.

Kanders Gata 7

Årby 2:20

Såld: 2020-09-15

Pris: 3 700 000 kr

Taxv: 2 294 000 kr (2018)

K: Norin, John Filip

S: Danielsson, Björn Erik och Danielsson, Marie Camilla

.

Amsbergsvägen 53

Sör Amsberg 28:110

Såld: 2020-09-15

Pris: 2 770 000 kr

Taxv: 1 371 000 kr (2018)

K: Rengman, Jonas Karl Vilhelm och Zackrisson, Hanna Louise

S: Sonesson, Johan Henrik och Aspman, Sofie Johanna

.

Alkottsgatan 3

Alkotten 5

Såld: 2020-09-01

Pris: 0 kr

Taxv: 1 501 000 kr (2018)

K: Hedman, Karl Krister

S: Hedman, Karl Gösta

.

Svallbäcksgatan 28

Hönsarvet 27:2

Såld: 2020-08-07

Pris: 1 600 000 kr

Taxv: 1 029 000 kr (2018)

K: Mickelsson, Emil Kristoffer

S: Bo Gunnar Petterssons dödsbo

.

Skutskärsgatan 5

Valsmästaren 7

Såld:

Pris: 2 300 000 kr

Taxv: 2 035 000 kr (2018)

K: Lindbärg, Erika Anna Åkesdotter och Petersen, Johan Daniel

S: Sund, Eva Marianne och Forslund, Veronica Elin Maria

.

Skomsarby 82

Yttre Skomsarby 4:22

Såld: 2020-09-14

Pris: 0 kr

Taxv: 3 144 000 kr (2018)

K: Örtlund, Hans-Erik

S: Johnell, Viktoria Elisabeth Hansdotter och Örtlund, Hans-Erik

.

Falun

Sörskog 21

Sörskog 13:2

Såld: 2020-09-01

Pris: 2 000 000 kr

Taxv: 1 112 000 kr (2018)

K: Bruhn, Märta Evelina och Bruhn, Lars Per Axel

S: Brunk, John Anders och Brunk, Sigrid Ingeborg

.

Olsbacka 150

Stora Aspeboda 4:2

Såld: 2020-08-31

Pris: 1 500 000 kr

Taxv: 680 000 kr (2018)

K: Berg, Erik August

S: Engvall, Nils Bror Mikael

.

Bengtsheden 280

Bengtsheden 11:7

Såld: 2020-08-08

Pris: 0 kr

Taxv: 822 000 kr (2018)

K: Bengtshed, Johan Erik Åke

S: Bengtshed, Jan-Erik och Bengtshed, Karin Birgitta

.

Kapplandsvägen 20

Varggården 2:37

Såld: 2020-08-28

Pris: 5 100 000 kr

Taxv: 2 199 000 kr (2018)

K: Fallhagen, Johanne och Fallhagen, Jonas Erik Urban

S: Wass, Jonas Henrik och Wass, Märta Isabell

.

Fiskarbo 108

Lunån 1:16

Såld: 2020-09-04

Pris: 1 500 000 kr

Taxv: 532 000 kr (2018)

K: Fahlcrantz, Liselotte och Fahlcrantz, Johan Olof Henrik

S: Lindblom, Gunilla Kristina

.

Hyn 11

Linghed 29:4

Såld: 2020-09-07

Pris: 220 000 kr

Taxv: 190 000 kr (2018)

K: Eriksson, Rolf och Eriksson, Mats Arne Joakim

S: Hedvall, Kjell Sören

.

Stråtenbo 102

Stråtenbo 12:23

Såld: 2020-09-01

Pris: 750 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Lindberg, Joel Michael och

Fahlin, Ella Lovisa

S: Franzén, Nils Jonas och Grubb, Mina Maddalena

.

Backan 58

Rog 10:37

Såld: 2020-08-13

Pris: 0 kr

Taxv: 638 000 kr (2018)

K: Olsson, Annika Maria Elisabeth och Baeckström, Ylva Gunilla

Sofi

S: Baeckström, Ulla Matilda Ann-Mari

.

Stångtjärnsvägen 301

Falun Slätta 5:54

Såld: 2020-09-01

Pris: 2 800 000 kr

Taxv: 1 684 000 kr (2018)

K: Lindgren, Lars Fredrik och Mårtensson, Tonja Kristina

S: Gustafsson, Lena Pernilla

.

Appelmans Väg 3

Såld: 2020-09-10

Pris: 0 kr

Taxv: 1 099 000 kr (2018)

K: Oppegård, Björnar

S: Oppegård, Björnar och Oppegård, Catherine Isabell

.

Tomtmark

Stråten bo 12:19

Såld: 2020-08-21

Pris: 1 300 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Gyll, Kim Gunnar och Gyll, Karl Erik och Sporre-Gyll, Janna Maria och Sporre-Gyll, Per Gunnar

S: Franzén, Nils Jonas och Grubb, Mina Maddalena

.

Rexbo 10

Rexbo 18:6

Såld: 2020-09-11

Pris: 2 150 000 kr

Taxv: 1 132 000 kr (2018)

K: Dahlström, Emma Kristina och Gustafsson, Pontus John

S: Fägermark, Lena Elisabet och Fägermark, Hans Johnny

.

Sandvikshagen 10

Sandviken 12:1

Såld: 2020-08-04

Pris: 0 kr

Taxv: 1 747 000 kr (2018)

K: Persson, Anna Maria

S: Persson, Britt Marie

.

Jugansbo 17

Jugansbo 15:11

Såld: 2020-08-01

Pris: 1 050 000 kr

Taxv: 272 000 kr (2019)

K: Nääs, Bror Nils Ola och Gustafsson, Karin Elisabet

S: Obos Mark AB

.

Vallbyn 30

Vallbyn 1:38

Tomtmark

Falun Vallbyn 1:39

Såld: 2020-08-28

Pris: 1 800 000 kr

Taxv: 830 000 kr (2018)

K: Zetterström, Lennart Daniel

S: Zetterström, Gunnel Ingegärd och Zetterström, Lennart Gustaf Georg

.

Andersbo 42

Andersbo 17:2

Såld: 2020-09-09

Pris: 0 kr

Taxv: 1 121 000 kr (2018)

K: Bränd, Gert Ture

S: Bränd, Edit

.

Centrumvägen 7

Stallgården 1:269

Såld: 2020-08-30

Pris: 0 kr

Taxv: 760 000 kr (2018)

K: Rosén, Leif Stefan och Johansson, Barbro Agneta och Johansson, Erik Anders

S: Johansson, Barbro Viktoria och Johansson, Leif Lars Arne

.

Blockhusvägen 30

Hälsinggården 4:138

Såld: 2020-09-15

Pris: 2 840 000 kr

Taxv: 1 799 000 kr (2018)

K: Liljegren, Karl Anders

S: Jönsson, Hans Olov och Jönsson, Maud Lena

.

Parkvägen 6

Danholn 17:20

Såld: 2020-09-11

Pris: 0 kr

Taxv: 898 000 kr (2018)

K: Blomström, Erik Ingemar och Jansson, Eva Agneta

S: Blomström, Anders Ingemar

.

Lumsheden 270

Lumsheden 6:12

Såld: 2020-09-18

Pris: 320 000 kr

Taxv: 20 000 kr (2018)

K: Andersson, Kent Jonas Rickard och Andersson, Anna Maria

S: Lind, Madeleine Susanne

.

Korsån 99

Korsån 1:25

Såld: 2020-08-20

Pris: 50 000 kr

Taxv: 175 000 kr (2018)

K: Sleijser, Raoul Crispijn

S: Korså By AB

.

Stråtenbo 340

Stråtenbo 12:1

Såld: 2020-08-21

Pris: 4 685 000 kr

Taxv: 3 113 000 kr (2019)

K: Sporre-Gyll, Per Gunnar och Sporre-Gyll, Janna Maria och Gyll, Karl Erik och Gyll, Kim Gunnar

S: Franzén, Nils Jonas och Grubb, Mina Maddalena

.

Stångtjärnsvägen 111

Slätta 8:130

Såld: 2020-07-29

Pris: 2 650 000 kr

Taxv: 1 643 000 kr (2018)

K: Björkman, Anna Karolina

S: Åkerlund, Vanja Birgitta

.

Gagnef

Parkvägen 3

Gagnef Mjälgen 5:5

Såld: 2020-09-18

Pris: 1 300 000 kr

Taxv: 617 000 kr (2018)

K: Hedin, Hans Kenneth och Nordström, Siv Margareta

S: Björn, Lennart Jimmie

.

Handbackvägen 1

Handbacken 30:1

Såld: 2020-09-16

Pris: 349 000 kr

Taxv: 78 000 kr (2018)

K: Hedlöf, Ingrid Margareta och Hedlöf, Klas Ingemar

S: Wallell, Aruna

.

Bygdas Gattu 21

Tjärna 13:4

Såld: 2020-09-15

Pris: 550 000 kr

Taxv: 408 000 kr (2018)

K: Saxberg, Mona Helene och

Saxberg, Nils Roger

S: Hed, Lars-Börje

.

Tomtmark

Gagnefsbyn 7:7

Tomtmark

Gagnef Björbo 37:22

Såld: 2018-08-17

Pris: 0 kr

Taxv: 23 000 kr (2017), 24 000 kr (2017)

K: Karlsson, Marie Elisabet

S: Forsgren, Anders Arne

.

Brus Linas Väg 2

Tjärna 13:7

Såld: 2020-09-14

Pris: 400 000 kr

Taxv: 385 000 kr (2018)

K: Vestling, Tina Magda-Lena och Hellsten, Jan Magnus

S: Finn, Karin Ingegerd

.

Tomtmark

Holsåker 1:42

Såld: 2020-09-16

Pris: 300 000 kr

Taxv: 279 000 kr (2018)

K: Karlsson, Hans Magnus

S: Anna Gurli Hindrikes dödsbo

.

Stationsvägen 7

Gåsholmen 17:25

Såld: 2020-09-15

Pris: 275 000 kr

Taxv: 598 000 kr (2018)

K: Dalabygdens Fastigheter AB

S: Kvist, Inga Marianne

.

Enäsvägen 31

Syrholen 7:17

Såld: 2020-09-04

Pris: 750 000 kr

Taxv: 195 000 kr (2018)

K: Lindeberg, Christian

Erik och Pettersson, Tania

Maria

S: Esbjörn Jonssons dödsbo

.

Myrheden 10

Bodarna 1:9

Tomtmark

Gagnef Bodarna 17:4

Tomtmark

Gagnef Bodarna 8:41

Såld: 2020-09-01

Pris: 3 100 000 kr

Taxv: 1 112 000 kr (2017)

K: Ridderström, Anders

Robert och Ridderström, Elsie

Rebecka

S: Rosén, Andreas Christian och Rosén, Rebecka Jantra

.

Tomtmark

Forsgärdet 47:1

Såld: 2020-09-16

Pris: 755 000 kr

Taxv: 452 000 kr (2018)

K: Sten, Susanne Birgitta och Sten, Tony Matts Leopold

S: Svedmarker, Björn Artur

.

Hedemora

Tomtmark

Hedemora Vaktarbo 1:14

Såld: 2020-09-14

Pris: 154 000 kr

Taxv: 116 000 kr (2018)

K: Svensk Tillgångsutveckling AB

S: Acasa i Gagnef AB

.

Hasselstigen 4

Svedjan 3:20

Såld: 2020-06-29

Pris: 350 000 kr

Taxv: 155 000 kr (2018)

K: Mirzayev, Vugar och Abdullayeva, Sevda

S: Tagiev, Emil

.

Amshyttan Klingens 230

Amshyttan 7:2

Såld: 2020-08-29

Pris: 0 kr

Taxv: 113 000 kr (2018)

K: Lundahl, Marie Cecilia

S: Lundahl, Martin Bengt Magnus och Lundahl, Marie Cecilia

.

Dragonvägen 6

Dragonen 3

Såld: 2020-08-30

Pris: 0 kr

Taxv: 622 000 kr (2018)

K: Hjort, Erik Mathias

S: Pernolf, Sara Margareta och Hjort, Erik Mathias

.

Aspgränd 6

Långsbyn 60:73

Såld: 2020-09-15

Pris: 650 000 kr

Taxv: 355 000 kr (2018)

K: Lindberg, Anna Matilda och Eling, Erik Anders Christofer

S: Sahlins, Hans Peter och

Jakobsson, Ann-Sofie Margareta

.

Vintervägen 24

Jälkarbyn 25:32

Såld: 2020-09-15

Pris: 895 000 kr

Taxv: 302 000 kr (2018)

K: Hnatko, Anna och Neijman,

Henrik Sven

S: Hermansson, Eric André

.

Leksand

Långåkersvägen 11

Leksand Björken 177:2

Såld: 2020-07-28

Pris: 0 kr

Taxv: 843 000 kr (2018)

K: Lilly Viola Hols dödsbo

S: Hol, Lilly Viola

.

Prästhagsgattu 5

Hallen 16:5

Såld: 2020-09-01

Pris: 0 kr

Taxv: 837 000 kr (2018)

K: Arvidsson, Stig Åke

S: Arvidsson, Siv Ingegerd

.

Ytterboda Ytterbodavägen 40

Sätra 8:15

Såld: 2020-09-14

Pris: 1 505 000 kr

Taxv: 1 066 000 kr (2018)

K: Norder, Hendrik och Norder-Van Der Kolk, HenriëTte och Norder-Saras, Anna Maria och Norder, Jurrien Dagmar

S: Helga Elin Solveig Agnas dödsbo

.

Åkersbodarna Lomnäs 36

Heden 22:11

Såld: 2020-09-15

Pris: 3 325 000 kr

Taxv: 2 293 000 kr (2018)

K: Berndtsson, Margaret Mackie och Berndtsson, Kim Andréas

S: Rasmusson, Anna Gertrud

.

Sätra Sturåkersvägen 41

Sätra 1:19

Såld: 2020-09-11

Pris: 1 900 000 kr

Taxv: 494 000 kr (2018)

K: Liljegren, Bo Lars och Liljegren, Karin Maria

S: Hallqvist, Leif Gösta och Hallqvist, Elsa Inger Birgitta

.

Tomtmark

Noret 27:47

Såld: 2020-09-17

Pris: 0 kr

Taxv: 254 000 kr (2017)

K: Bond, Kjell

S: Bond, Nils

.

Västibygattu 20

Björken 212:3

Såld: 2020-09-18

Pris: 835 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Ennerfors, Justina Vendla Bengtsdotter och Johannisson, Eric Francisco

S: Hellström, Emma Elise

.

Sjögårdarna 25

Tällberg 13:115

Såld: 2020-09-14

Pris: 800 000 kr

Taxv: 449 000 kr (2018)

K: Östman, Marie Louise och Östman, Peter Gustaf

S: Skapa Sverige AB

.

Tasbäck Västra Lissåkersgattu 9

Tasbäck 77:9

Såld: 2020-09-17

Pris: 375 000 kr

Taxv: 203 000 kr (2018)

K: Liljenfeldt, Sven Anders och Liljenfeldt, Anneli Birgitta

S: Holvid, Inger Margareta

.

Ludvika

Jägarnäsvägen 51

Rödingen 14

Såld: 2020-07-16

Pris: 0 kr

Taxv: 1 244 000 kr (2018)

K: Inga-Lill Renströms dödsbo

S: Renström, Inga-Lill Elisabet

.

Sandudden 40

Sandudden 1:65

Såld: 2020-08-31

Pris: 1 250 000 kr

Taxv: 478 000 kr (2018)

K: Tarvainen, Mattias

S: Hofström, Anna Camilla och Hofström, Sven Mikael

.

Östanbjörka 25

Saxhyttan 123:2

Såld: 2020-08-27

Pris: 0 kr

Taxv: 573 000 kr (2018)

K: Kullgren, Anna Maria och Vingren, Stina Elisabet och Edvardsson, Britta Margareta

S: Kullgren, Nils Sture

.

Nissbovägen 23

Klappdansen 2

Såld: 2020-06-30

Pris: 0 kr

Taxv: 1 073 000 kr (2018)

K: Olsson, Åsa Maria

S: Olsson, Åke Mikael

.

Kvarnhedsvägen 31

Saxhyttan 9:4

Såld: 2020-08-17

Pris: 675 000 kr

Taxv: 395 000 kr (2018)

K: Nilsson, Johanna Elisabeth

S: Gösta Bruno Karlssons dödsbo och Karlsson, Viola Elisabet

.

Gruvskogsvägen 22

Öraberget 10:48

Såld: 2020-07-04

Pris: 0 kr

Taxv: 383 000 kr (2018)

K: Mässing, Sylvia Marianne

S: Mässing, Tage Sigvard

.

Björkvägen 7

Ludvika Silvertallen 6

Såld: 2020-09-15

Pris: 1 600 000 kr

Taxv: 874 000 kr (2018)

K: Nyckelgård, Dan Morgan Henrik

S: Friberg, Lars Anders Urban och Friberg, Ingmari Viola

.

Skyttegatan 34

Skytten 1

Såld: 2019-08-20

Pris: 0 kr

Taxv: 789 000 kr (2018)

K: Helga Linnéa Bäckströms dödsbo

S: Bäckström, Helga Linnéa

.

Storgården Storslättsvägen 70

Laxsjön 2:30

Såld: 2020-08-31

Pris: 1 900 000 kr

Taxv: 558 000 kr (2018)

K: Gutierrez Martones, Alberto Eduardo och Strand, Sanna Maria

S: Broomé, Karl Hugo

.

Malung-Sälen

Synddalen 1

Norra Brändan 12:7

Såld: 2019-06-28

Pris: 100 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Stark, Jan Erik Patrik och Stark, Erik Stefan och Stark, Erik Marcus

S: Staten Naturvårdsverket

.

Rörbäcksnäs 2

Rörbäcksnäs 6:10

Såld: 2020-09-03

Pris: 0 kr

Taxv: 523 000 kr (2018)

K: Lahti, Maria Elisabeth och Einarsson, Linda Margaretha

S: Palm, Laila Astrid Margita

.

Kappsjöselen 78

Grimsåker 78:1

Såld: 2020-09-06

Pris: 380 000 kr

Taxv: 122 000 kr (2017)

K: Luxbacher, Josef

S: Jers, Charlotte Eva Kristina

.

Horrmund Hästnäs 34

Östra Horrmund 12:7

Såld: 2020-08-23

Pris: 0 kr

Taxv: 641 000 kr (2018)

K: Johansson, Erik Gunnar

S: Johansson, Kjell Erik Gunnar

.

Femtberget 7

Västra Tandö 21:3

Såld: 2020-09-08

Pris: 0 kr

Taxv: 27 000 kr (2018)

K: Lyck, Karin Elisabeth och Larsson, Björn Ove

S: Ove Villy Larssons dödsbo

.

Stavåsnäs 9

Långviken 7:8

Såld: 2020-09-07

Pris: 0 kr

Taxv: 103 000 kr (2018)

K: Stafås, Lars David

S: Stafås, Erik Ingvar

.

Holselen 3

Hole 19:9

Såld: 2020-09-01

Pris: 0 kr

Taxv: 13 000 kr (2018)

K: Olsson, Hi Filip Gabriel och Olsson, Hi Johan Viktor och Olsson, Hi Per Emil

S: Skinnar, Hi Anna Dagny

.

Tomtmark

Vallerås 18:15

Såld: 2020-08-21

Pris: 20 000 kr

Taxv: 6 000 kr (2017)

K: Pernemar, Carl Olof Jesper

S: Larsson, Hol Lars Åke

.

Snövägen 44A

Transtrands Kronopark 1:117

Såld: 2020-08-28

Pris: 2 600 000 kr

Taxv: 1 578 000 kr (2018)

K: Lindevind, Hans Erik Anders och Lindevind, Anna Sofia Helena

S: Eriksson, Jan Roger och Eriksson, Janet Camilla

.

Risätra 70

Rissätra 6:5

Såld: 2020-09-10

Pris: 500 000 kr

Taxv: 466 000 kr (2018)

K: Olsson, Skog Anna Lena

S: Sörli, Erk Leif Ingemar

.

Trollbacken 1

Hole 13:10

Tomtmark

Malung-Sälen Hole 1:3

Såld: 2020-09-03

Pris: 550 000 kr

Taxv: 121 000 kr (2017)

K: Wogensen, Sören

S: Bertilsson, Mats Georg

.

Regnbågsvägen 766

Gusjön 4:237

Såld: 2020-08-28

Pris: 4 650 000 kr

Taxv: 2 971 000 kr (2019)

K: Magnusson, Ola Gunnar och Magnusson, Ingrid Mari-Ann

S: Mickelsson, Allan Christian

.

Hånäset Öjestigen 3

Grimsåker 27:9

Såld: 2018-06-20

Pris: 0 kr

Taxv: 515 000 kr (2018)

K: Anders Eliassons dödsbo

S: Eliasson, Anders

Ranchen Fjällbyplatån 213

Transtrands Kronopark 1:450

Såld: 2020-07-28

Pris: 1 475 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Evertsson, Martin Ingvar

S: Angelström, Lars Olov Richard och Widén, Zlatko Stefan

.

Timmerby Village 18

Malung-Sälen Västra Sälen 7:326

Såld: 2020-08-19

Pris: 3 750 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Radic, Milan

S: Skistar Aktiebolag

.

Sandviksvägen 18

Tyngsjögård 1:86

Såld: 2020-08-25

Pris: 50 000 kr

Taxv: 13 000 kr (2018)

K: Oosterlaan, Daphne Anna Johanna och Greeve, Walter Gerardus

S: Malung-Sälens Kommun

.

Mellangårdsvägen 24

Västra Sälen 1:86

Såld: 2020-09-15

Pris: 3 850 000 kr

Taxv: 804 000 kr (2019)

K: Sälfjällstoppen Fastigheter AB

S: Grandgårdarna Fastighets Aktiebolag

.

Gilleråsvägen 49

Rörbäcksnäs 12:104

Såld: 2020-09-03

Pris: 4 000 000 kr

Taxv: 1 674 000 kr (2018)

K: Persson, Tina Birgitta och Persson, Hans-Olov

S: Aurell, Leif Erik och Aurell, Eva Margareta

.

Västra Gåstjärnberg 25

Västra Gåstjärnberg 1:3

Såld: 2020-09-18

Pris: 550 000 kr

Taxv: 43 000 kr (2018)

K: Langen, Katja Marleen

S: Kanold, Marika Isabell Viktoria

.

Tomtmark

Idbäck 5:10

Såld: 2017-10-20

Pris: 10 000 kr

Taxv: 10 000 kr (2018)

K: Hedback, Sten Åke

S: Larsson, Hol Hans Göran

.

Horrmund Stennäs 6

Östra Horrmund 3:12

Såld: 2020-09-17

Pris: 5 650 000 kr

Taxv: 832 000 kr (2019)

K: Bernhardtz, Jan Joakim och Bernhardtz, Anette Linea

S: Berger, Oskar Lars och Carlsson, Erik Olof

Mora

Stora Finnäset 2

Mora Landbobyn 1:25

Såld: 2020-09-01

Pris: 190 000 kr

Taxv: 84 000 kr (2018)

K: Mauderer, Tobias

S: Af Geijerstam, Monica Kristina

.

Rädmyren 3

Bonäs 215:1

Såld: 2020-09-17

Pris: 500 000 kr

Taxv: 49 000 kr (2018)

K: Öborn, Linda Malin Fredrika och Cook, Robin Oliver

S: Levd, Karl Ragnar

.

Väståkersvägen 13

Morkarlby 578:2

Såld: 2020-09-11

Pris: 3 500 000 kr

Taxv: 240 000 kr (2018)

K: Kluck, Jan Mårten och Kluck, Åsa Maria

S: Knifgården AB

.

Tomtmark

Mångberg 81:1

Såld: 2020-09-09

Pris: 35 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Bodins, Johan Olov och Bodins, Johanna Sofia

S: Löhman, Per Ola

.

Bredmyrsvägen 9

Bäck 47:26

Såld: 2020-09-14

Pris: 1 000 000 kr

Taxv: 844 000 kr (2018)

K: Kans, Ingrid Emma Rebecca och Sjöberg, Simon Sven Rune

S: Matsson, Dan Gösta

.

Buder 16C

Noret 293:3

Såld: 2020-09-17

Pris: 1 360 000 kr

Taxv: 320 000 kr (2018)

K: Göthe, Karl Erik Gunnar

S: Carls, Bengt Olof och Carls, Anna Margareta Desirée

.

Krånnkittbacksvägen 16

Långlet 137:1

Såld: 2020-09-08

Pris: 2 375 000 kr

Taxv: 852 000 kr (2018)

K: Gebert, Kerstin och Krümmling, Tobias

S: Eriksson, Halvar Sara Kristina och Mätare, Olov Christoffer

.

Kvarnvägen 32

Knås 183:19

Såld: 2020-09-14

Pris: 1 050 000 kr

Taxv: 462 000 kr (2018)

K: Bengtsson, Alf Bernt och Bengtsson, Anne

S: Mehder, Britha och Olesen, Svend A

.

Tomtmark

Färnäs 405:5

Såld: 2020-09-18

Pris: 1 363 000 kr

Taxv: 93 000 kr (2018)

K: Svensk Tillgångsutveckling AB

S: Hemsö Klockarkärleken AB

.

Tomtmark

Gävunda 12:13

Såld: 2020-05-07

Pris: 0 kr

Taxv: 234 000 kr (2017)

K: Andersson, Jan Magnus

S: Andersson, Jan Edar

.

Orsa

Tomtmark

Orsa Hansjö 96:4

Tomtmark

Orsa Hansjö 208:3

Såld:

Pris: 200 000 kr

Taxv: Redovisas ej, 16 000 kr (2017)

K: Lundgren, Lars Adolf Gustaf

S: Dala Backpackers i Orsa AB

.

Unntorp 144

Unntorp 2:24

Tomtmark

Orsa Unntorp 2:23

Såld: 2020-09-16

Pris: 480 000 kr

Taxv: 19 000 kr (2018), 152 000 kr (2017)

K: Bäcker, Anders Erik och Andersson, Petra

S: Brun, Erik Sune

.

Stationsvägen 40

Skattungbyn 30:16

Såld: 2020-09-11

Pris: 995 000 kr

Taxv: 533 000 kr (2017)

K: Eriksson, Marie-Louise

S: Hansson, Åsa Margareta

.

Rättvik

Ovanmyra Gamla Landsvägen 12

Rättvik Ovanmyra 10:23

Såld: 2020-09-10

Pris: 0 kr

Taxv: 94 000 kr (2018)

K: Jensen, Zara-Lena och Norstedt, Sven Roger och Norstedt, Sven Anders

S: Norstedt, Märta Sara Ingegerd

.

Tomtmark

Utanåker 9:14

Såld: 2020-09-17

Pris: 403 000 kr

Taxv: 155 000 kr (2017)

K: Gesar, Ia Monika

S: Eriksson, Ruth Inga-Lill och Johansson, Rolf Gösta

.

Boda Björkallén 7

Ovanmyra 22:30

Boda Björkallén 9

Rättvik Ovanmyra 22:29

Såld: 2020-06-04

Pris: 0 kr

Taxv: 365 000 kr (2018)

K: Skommar Hans Anderssons dödsbo

S: Andersson, Skommar Hans

.

Fyrklövervägen 86

Lerdal 15:69

Såld: 2020-09-15

Pris: 525 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Hall, Mats Tage och Hall, Annika Cecilia

S: Fyrklöverns Stugby Aktiebolag

.

Bingsjö Trollstensvägen 15

Bingsjö 37:5

Såld: 2020-08-14

Pris: 300 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Kielburger, Sven och Kielburger, Manuela

S: Logren, Jan Anders Gunnar

.

Tomtmark

Furudal 63:1

Såld: 2020-09-14

Pris: 200 000 kr

Taxv: 89 000 kr (2018)

K: Östlund, Karl Åke Alexander och Backhans, Sandra Eveliina

S: Kronestedt, Per Mikael Torbjörnson

.

Boda Björkallén 9

Ovanmyra 22:29

Såld: 2020-05-30

Pris: 150 000 kr

Taxv: 85 000 kr (2018)

K: Skaremo, Bengt Olov

S: Skommar Hans Anderssons dödsbo

.

Fyrklövervägen 71

Lerdal 15:52

Såld: 2020-09-14

Pris: 1 260 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Nouvel, Per Niklas

S: Persson, Hans Erik

.

Tomtmark

Västberg 8:16

Såld: 2020-09-10

Pris: 0 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Lundquist, Jan Erik Markus

S: Lundquist, Ester Gerda

.

Smedjebacken

Golfbanevägen 6

Smedjebacken Hagge 1:91

Såld: 2020-09-13

Pris: 500 000 kr

Taxv: 500 000 kr (2018)

K: Ekstrand, Eva Therése och Bryngelsson, Carl Mikael

S: Ekstrand, Sten Lennart och Ekstrand, Maud Elisabet

.

Flottarvägen 6

Stimmerbo 15:56

Såld: 2020-08-15

Pris: 350 000 kr

Taxv: 183 000 kr (2018)

K: Nordqvist, Maria Kristina och Nordqvist, Jan Edvard

S: Barkaräng Entreprenad AB

.

Simonsbovägen 18

Simonsbo 1:9

Såld: 2020-07-27

Pris: 490 000 kr

Taxv: 434 000 kr (2018)

K: Broström, Jimmy Erik

S: Johansson, Erik Folke

.

Finngårdsvägen 58

Finngården 2:7

Såld: 2020-06-18

Pris: 390 000 kr

Taxv: 268 000 kr (2018)

K: Levin, Susanna Louise Jannica

S: Hemstrand, Mats Ivar och Hemstrand, Carina Agnes

.

Margareta

Tomtmark

Harnäs 16:19

Såld: 2020-09-15

Pris: 120 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Adenäs, Sara Josefine Ulrika och Risberg, Erik Tobias

S: Risberg, Lars Bertil och Risberg, Bror Anders

.

Ösängsbacken 5

Saxe 39:1

Såld: 2020-09-10

Pris: 0 kr

Taxv: 967 000 kr (2017)

K: Linder, Per Jonas

S: Linder, Anita Kristina Viola

.

Säter

Lönnvägen 2

Säter Olvonet 7

Såld: 2020-09-18

Pris: 2 610 000 kr

Taxv: 1 283 000 kr (2018)

K: Brobäck, John Michael och Brobäck, Hanna Marice

S: Pettersson, Anna Maria och Lindgren, Karl Emil

.

Lönnvägen 8

Olvonet 10

Såld: 2020-09-10

Pris: 1 710 000 kr

Taxv: 906 000 kr (2018)

K: Nyström, Jesper Arvid

Magnus och Orre, Hanna Alice

Sofi

S: Eriksson, Hans Birger och Eriksson, Annika Elisabeth

.

Nyberget 245

Nyberget 19:1

Såld: 2020-08-27

Pris: 800 000 kr

Taxv: 428 000 kr (2017)

K: Lagergren, Pär Johan Patrick

S: Frögård, Calle Lars Georg

.

Fogdegatan 4

Näbben 2

Såld: 2020-09-15

Pris: 1 650 000 kr

Taxv: 697 000 kr (2018)

K: Zubaidi, Sara Ala och Zubaidi, Erik Rickard Elias

S: Bergfeldt, Jan Rolf och Bergfeldt, Anna-Karin Jonsdotter

.

Hampnäsvägen 32

Skenshyttan 10:28

Såld: 2020-06-13

Pris: 0 kr

Taxv: 724 000 kr (2018)

K: Saks, Aare

S: Saks, Britt

.

Viken 15

Viken 1:2

Såld: 2020-09-03

Pris: 400 000 kr

Taxv: 220 000 kr (2018)

K: Sjögren, Olof Kristofer

S: Borgström, Karl Erik Fredrik och Johansson, Karin Elna Liselott

.

Vansbro

Roddarheden 8

Vansbro Roddarheden 3:1

Tomtmark

Vansbro Grossheden 3:16

Såld: 2020-08-20

Pris: 0 kr

Taxv: 1 033 000 kr (2017)

K: Eriksson, Lars Emil Alexander

S: Mellanhed, Bernt Lars Malte

.

Moravägen 46

Dalasågen 10:1

Såld: 2020-09-10

Pris: 350 000 kr

Taxv: 256 000 kr (2018)

K: Town, Patricia Louisa och Sorvari, Sirpa Tippa

S: Bodin, Gruv Jenny Elisabeth

.

Hultvägen 1

Saltvik 1:3

Såld: 2020-09-18

Pris: 600 000 kr

Taxv: 266 000 kr (2018)

K: Ström, Joacim Erik och Blom, Christina Sofie

S: Engström, Carl Magnus Henry

.

Tomtmark

Näset 37:14

Såld: 2019-12-07

Pris: 0 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Bjärskog, Lena Amalia Adina

S: Marcus, Nils Peter och Marcus, Karin Elisabet

.

Älvdalen

Klittenvägen 224

Klitten 12:3

Såld: 2020-08-06

Pris: 0 kr

Taxv: 404 000 kr (2018)

K: Back, Maria Birgitta

S: Back, Anna Doris Alice

.

Tomtmark

Floåsen 17:20

Såld: 2020-09-08

Pris: 475 000 kr

Taxv: 317 000 kr (2018)

K: Nordstrand, Anna Malin och Nordstrand, Lars Johan Marcus

S: Rep Retech Scandinavia Aktiebolag

.

Klittvägen 6

Blyberg 9:14

Såld: 2020-09-01

Pris: 0 kr

Taxv: 505 000 kr (2018)

K: Renström, Sonja Astrid Anette

S: Renström, Anders Tommy och Renström, Sonja Astrid Anette

.

Mässvägen 30

Älvdalens Kyrkby 26:16

Såld: 2020-09-02

Pris: 1 275 000 kr

Taxv: 442 000 kr (2018)

K: Mörk, Flank Jennie Christina

S: Klintäng, Mats Anders

.

Näsgårdsvägen 3

Särnabyn 14:6

Såld: 2020-07-22

Pris: 145 000 kr

Taxv: 210 000 kr (2018)

K: Holmberg, Björn Ebert

S: Berglund, Björn Andreas

.

Västängsvägen 78

Västermyckeläng 50:14

Såld: 2020-08-28

Pris: 1 525 000 kr

Taxv: 513 000 kr (2018)

K: Welling, Hanna Sofia och Blomquist, Pascal Markus

S: Söderlind, Birgit Anneli

.

Långnäset 110

Sörberget 31:5

Såld: 2020-08-28

Pris: 750 000 kr

Taxv: 124 000 kr (2018)

K: Tängerstad, Lars Olle och

Tängerstad, Maria Elisabet och Tängerstad, Lars Georg

S: Karl Gunnar Anderssons dödsbo

.

Tjäderstigen 20

Idre 82:32

Såld: 2020-08-21

Pris: 650 000 kr

Taxv: 275 000 kr (2018)

K: Götesson, Ola Christer och Götesson, Anna Elisabet Viktoria

S: Lenander Commercial Real

Estate Consulting AB

.

Tomtmark

Evertsberg 97:9

Såld: 2020-09-09

Pris: 100 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Johansson, Marita Elsebeth

S: Hoffman, Sten Anders

.

Kyrkbacksvägen 10

Älvdalens Kyrkby 26:5

Såld: 2020-09-11

Pris: 1 000 000 kr

Taxv: 452 000 kr (2018)

K: Bertilsson, Lisa Viktoria och

Tegnér, Bo Anders

S: Eriksson, Anne-Marie Linnéa och Eriksson, Knagg Bengt Sören

.

Tomtmark

Älvdalen Älvdalens Besparingsskog 1:37

Såld: 2020-07-15

Pris: 0 kr

Taxv: 107 000 kr (2018)

K: Nilsson, Nils Anders Robert och Nilsson, Maria Ulrika

S: Lennart Nilssons dödsbo

.

Tomtmark

Tyrinäs 6:7

Såld: 2020-09-01

Pris: 0 kr

Taxv: 794 000 kr (2017)

K: Löf, Hans Bertil Mathias och Löf, Sven Anders Magnus

S: Bäck, Karin Lillemor

.

Särnavägen 156A

Särnabyn 85:1

Såld: 2020-08-15

Pris: 300 000 kr

Taxv: 256 000 kr (2018)

K: Lycke, Bo Anders

S: Ellen Johanna Maria Anderssons dödsbo