Dansaren och koreografen anordnar sommarjobb inom dans – med hemleverans: ”Det här är lite som en dröm”

Den rymliga lokalen på Främbyvägen, med den karaktäristiska spegelväggen som sträcker sig längs rummets ena långsida, är ljus och vit. Dansaren och koreografen Marika Renhuvud sitter på golvet mitt i.

Hon har skapat och driver nu projektet ”Dans Hemleverans”. Sommarjobbet ger ungdomar mellan 14 och 17 år möjligheten att testa på hur det är att arbeta som professionell dansare, vilket pågår under en veckas period.

– När jag var sjutton hade jag ett liknande danssommarjobb i Karlstad. Det var starten på att jag insåg att jag ville jobba som dansare. Då tänkte jag: Om det finns fler ungdomar som gillar att dansa så vill jag ge dem en inblick i hur det är att arbeta som dansare – och visa att det faktiskt går att livnära sig på dans, berättar hon.

Inspirationen till projektet kommer från fjolårets pandemi. Hon själv kommer från Idre och bestämde sig således att engagera sig i norra Dalarna – och anordnade därför dansföreställningar utanför de som var isolerades fönster.

– Jag tänkte att det vore kul att göra någonting liknande i år. Sedan ville jag också slå två flugor i en smäll: Jag upptäckte att det var ganska svårt för ungdomar att få sommarjobb, särskild nu med pandemin, säger Marika Renhuvud.

Hon är utbildad inom dans på både New Education for Contemporary Dance i Härnösand och Balettakademin i Stockholm. Efter utbildningarna startade hon ett eget företag som just dansare och koreograf.

– Det här är lite som en dröm: Att få skapa för andra. Det är helt fantastiskt att få ha sex stycken dansare. Även om det är ungdomar som är i början av sitt dansande är det väldigt kul att göra någonting för en större grupp, säger hon entusiastiskt.

Marika Renhuvud talar om dubbelheten i att arbeta med sitt största intresse: att dels vilja följa sin dröm, dels hantera pressen kring huruvida man faktiskt vill satsa.

Men, betonar hon, huvudsakligen vill hon ge ungdomarna en möjlighet att växa i sig själva:

– Jag känner att dansen har gett mig mycket trygghet i mig själv. Det tror jag att många ungdomar i dag behöver. Det kan man inte hitta överallt, så jag hoppas verkligen att de kan känna en större trygghet i sig själva och kanske hitta lite vilka de är och vad de vill.

Hon fortsätter:

– Sedan vore det ett plus om det är så att de inser att de vill hålla på med dans i framtiden – och ser att det är möjligt. Men jag vet också att det är många som känner en press: ”Jag är intresserad av dans, det är det jag är bra på och då måste jag göra någonting med det”. Den pressen vill jag inte heller ge.

Den 26 juli var startdagen för sommarjobbet. Projektet håller sedan på tills den 29 juli, för att därefter avslutas dagen därpå med en turné runt hela Dalarna. Fredag den 30 juli är det således möjligt att boka in en dansföreställning hemmavid av ”Dans Hemleverans”.

Hur har första dagen gått hittills?

– Den har gått jättebra. Vi har mest lagt fokus på att bara röra oss tillsammans. Det är många av deltagarna som inte har träffats förut, så vi lägger fokus på att lära känna varandra genom dansen och se hur man kan mötas i det, svarar Marika Renhuvud.

Hur kommer resten av veckan se ut?

– Det är en hektisk vecka. Från början var det här projektet tänkt att vara tre veckor långt, med dansare från hela Sverige. Den ekonomin gick inte ihop, så då blev det Falunbaserat med ungdomar härifrån och en vecka. Vi kommer att jobba på för fullt med skapande fram tills torsdag och på fredag kommer vi åka runt i Dalarna – så vi hoppas att det finns folk som bokar in oss då.