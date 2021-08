Daniel Erikssons flytt och galna år i Kazan – slår hål på myten: ”Aldrig hört om” 

Vid midsommar 2003 skrev Daniel Eriksson på för Raketa Kazan. Liljans SK-produkten, som då tillhörde Hammarby, skulle bidra till att lyfta Raketa som blivit elva i ryska ligan dessförinnan och åkt ut i åttondelsfinal.

"Visst blir det ett äventyr. Jag hade nog ångrat mig länge om jag inte tagit den här chansen" sade Daniel Eriksson i en intervju med Dalarnas Tidningar då.

Och ett äventyr blev det.

– Svensk bandy var väldigt stark under den perioden, och ryska klubbar var otroligt intresserade av svenska spelare. De åren var det många, som Jonas Holgersson, Hasse Johansson hade varit i Jenisej, och Christer Lystad (från Norge), "Micke" Carlsson... Jag, Pål Hanssen och Marcus Bergwall hamnade alla i Kazan, minns Daniel Eriksson när han berättar om det i dag, 18 år senare.

Hur gick det till när du blev klar för dem?

– Jag visste att Kazan var ute efter försvarsspelare. De värvade ju Marcus Bergwall, jag vet att de drog i "Lillis" Jonsson också, men det gick inte igenom, jag minns inte riktigt varför. Men jag hade haft kontakt med folk i Kazan tidigare och på den vägen var det. Det var Alexander Zinkevich som var spindeln i nätet, han förmedlade hela affären, berättar Daniel.

Bandypuls kan här också passa på att reda ut om en omtalad myt stämmer eller inte. Det finns nämligen en hörsägen om att Kazan ska ha värvat "fel" Daniel Eriksson, och förväxlat försvararen från Hammarby med någon av de andra två spelarna med samma namn som fanns i bandyn då. Daniel "Zeke" Eriksson var en firad stjärna i Sandviken, och i Katrineholm fanns en annan Daniel Eriksson, som idag bytt namn till Lehnbom. Alla tre skulle sedermera spela i Ryssland under sina karriärer.

När vår Daniel Eriksson hör om myten så skrattar han högt.

– Hahaha... Nej, det stämmer inte. Den myten har jag faktiskt aldrig hört om förut, säger han.

– Min karriär blomstrade ju då och jag hade gjort bra saker. Jag vann World cup med Hammarby och hade haft en bra säsong, och hade haft kontakt med ryssarna en längre tid. Jag var även över och tränade med dem, säger Daniel Eriksson.

Vakter kom, men det var inget snack om att domaren skulle fortsätta. Han drack vatten, sen fortsatte han

Tiden i Kazan inleddes just med några tecken på hur saker och ting kunde gå till i Ryssland, åtminstone vid den tiden.

– Man bodde på hotell först, sedan var det iväg på träningsläger. Vi slussades till en mindre stad, utanför Kazan, där vi var måndag till fredag, i 5–6 veckor, sen åkte man tillbaka på helgen. Men tränaren var inte nöjd med de första träningarna, passningarna satt inte och tempot var lågt. En dag pekade han på fem juniorer, som fick pipa av. Men det var inte de som var dåliga. Nån minut efter det var det en av de äldre spelare som skulle byta, när han skulle hoppa över sargen så ramlade han. Han var jättefull, mitt på träning. Då tänkte man ju 'fan, var har jag kommit nånstans?'.

Tre matcher in på säsongen var oturen framme för Daniel Eriksson, och han ådrog sig en fraktur i ryggen. Laget spelade borta i Kirov, och Daniel Eriksson fördes därför till sjukhus där. Det blev något av en skräckupplevelse.

– Det låg en avliden person i korridoren där när man kom med ambulans. Det var riktigt obehagligt. När Marcus Bergwall kom dit för att hälsa på mig var han helt vit i ansiktet över hur det såg ut, berättar Daniel Eriksson.

När han väl skulle göra comeback efter skadan var det inte tal om någon mjukstart. Han berättar att det var bortamatch i Archangelsk i 28 minusgrader.

– Det var inte så lyckat efter skadan. Jag började på bänken men byttes in för att rusa på hörnor. Jag hade varit borta 1,5 månad och fick börja med det, skrattar han.

– Klubbens president frågade ju hela tiden när jag skulle spela igen. Ryssarna spelar ju med feber, de kan vara sjuka men förväntas spela ändå. Det är ju livsfarligt.

I sin andra match efter skadan spelade Daniel Eriksson och hans lag på bortaplan i Murmansk.

– Där hände också en del incidenter. Det smällde av fyrverkerier på plan, jättemycket, så att matchen fick avbrytas. En i vårt lag var nära att bli skadad av en sån smäll. Senare när vi ledde den matchen så blev domaren påhoppad och misshandlad av en åskådare i halvtidspausen. Domaren fick ta emot smällar i ansiktet. Men det gick liksom obemärkt förbi. Vakter kom, men det var inget snack om att domaren skulle fortsätta. Han drack vatten, sen fortsatte han. Det var många såna där saker.

Daniel Eriksson blev kvar hela säsongen i Ryssland, men flyttade hem efter ett år.

– Det var kanske ingen succé, men de var väl nöjda med mig. Men det sliter en hel del på en att bo där borta. Men jag ångrar ingenting. Nej, nej. Det var jättespännande och jag har mycket vänner fortfarande där borta. Vi var väldigt uppskattade där. Men det var inte min grej.

– Vi åkte ut mot Jenisej i slutspelet. En häftig match med över 15 000 åskådare i Krasnojarsk. Det var en upplevelse. Och det roligaste är nog att ha sett så stora delar av Ryssland som många aldrig får uppleva. Närmaste resan var till Kirov, med buss i 30 mil på dåliga vägar.

Han återvände efter ett år och kom tillbaka till Hammarby.

– Det var förbestämt. Jag hade skrivit in i kontraktet med Hammarby att jag skulle fortsätta där efter att jag varit i Ryssland, säger han.

Många roliga och galna minnen hade han med sig hem. Förutom själva bandyn var han med både om galna chaufförer och berusade piloter.

– Jag hade en chaufför som kom och hämtade mig varje gång jag skulle någonstans. Han var en före detta hockeyspelare, en riktig slagskämpe, och hans sätt att köra... Det var inga trevliga resor man åkte med. Men man blev van efter ett tag. Varje morgon hörde man två tut, då var det bara att bara gå ner. Han var glad och trevlig, men svor mycket och körde som en dåre, skrattar Daniel.

Han fick även sitta i cockpit under en flygning med laget.

– Där borta rycker de åt axlarna åt det mesta. En gång när vi flög så kom andrepiloten ut från cockpit och satte sig i en stol och drack vodka. 'Vodka is not a problem for russian pilot' sa han. Två personer var kvar i cockpit och det var öppet fram dit. Jag frågade om jag fick sitta där och så gjorde jag det, vid landning. En väldigt häftig upplevelse, men det skulle ju aldrig hända i Sverige. I efterhand har man ju fått sig en tankeställare.

