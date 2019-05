En vecka kvar till VM – så många mål vill Lina Hurtig göra: "Det är drömmen"

I början av 2010-talet kom hon fram som en jättetalang i Avesta AIK:s led. Samma år som hon gick i årskurs nio värvades hon till Gustafs, som då spelade i norrettan, direkt under allsvenskan, innan elitettan kom till.

– Det var hur bra som helst att växa upp som fotbollsspelare i Avesta. Det var min pappa och två till som startade ett lag där min storasyster Emelie spelade, så jag började spela med dem när jag var runt tio år, så jag var inte jätteliten när jag började spela fotboll, minns Lina Hurtig.

Parallellt med fotbollen spelade hon också ishockey och att hon skulle bli fotbollsspelare var ingen självklarhet från början.

– Jag har alltid spelat fotboll med dem som är äldre än mig, men när jag blev uttagen till elitlägret i Halmstad, det år man fyller 15 år, blev det mer fokus på fotbollen. Det var då jag började satsa på riktigt.

Satsningen gav resultat. Snart hörde Gustafs av sig och under sitt enda år där öste hon in mål och skapade positiva rubriker, gång på gång.

– Jag kom in bra i laget och fick mycket speltid från början och på den vägen är det.

Umeå, som då hade haft en storhetstid i allsvenskan med mängder av SM-guld och profiler som Hanna Ljungberg och Marta, med flera, visade intresse för supertalangen från Avesta.

– Jag spelade klart säsongen i Gustafs och gick första terminen på gymnasiet i Avesta innan jag flyttade upp till Umeå 2012, minns Lina Hurtig.

Åren i Umeå kom att sätta stort avtryck på hennes sätt att spela fotboll.

– Min tid i Umeå är den som format mig mest till den jag är idag, säger Lina Hurtig.

- Jag lärde mig otroligt mycket, speciellt av tränaren Joakim Blomqvist, som är den bästa tränare jag har haft under alla mina år. Så mycket av den jag är idag kommer från Umeåtiden.

Inför säsongen 2017 blev det en ny flytt till Linköping och redan första året blev det SM-guld, ett guld som för övrigt säkrades i Dalarna och bortamatchen mot Kvarnsveden, dit många fans från Linköping rest. Men där fanns också ett gäng från Avesta som hejade extra mycket på Lina Hurtig.

Det blev inga mål i den matchen men under vårsäsongen 2019 har hon nätat fyra gånger. Under hela 2018 blev det fem mål.

– Det var ingen höjdarsäsong förra året, så det hoppas jag kunna slå i år, säger Lina Hurtig.

Vad har du gjort annorlunda i år eftersom det gått så bra?

– Jag har fått en bra försäsong och hållit mig relativt skadefri. Att jag har fått träna på kontinuerligt är den stora skillnaden, så har det inte varit tidigare år.

Nu väntar fotbolls-VM i Frankrike och landslaget har redan hunnit samlas på ett förläger.

– Det känns jättekul att få vara med om det här såklart. Det blir mitt första seniormästerskap. Det ska bara bli så häfitgt.

- Det här är något som jag har drömt om sedan jag började spela, säger Lina Hurtig.

Hon har vunnit turneringar med ungdomslandslaget och spelat 17 a-landskamper, men aldrig deltagit i en turnering på högsta nivå. Men Lina Hurtig ger inte intrycket av att vara nervös, däremot väldigt laddad.

– Så pirrigt vet jag inte om det är. För mig är VM det största du kan vara med om så det kommer bli så sjukt häftigt.

Vad tror du om era chanser?

– Svårt att säga, men jag tror det kan bli riktigt bra. Det var inga större skrällar i truppen och vi är relativt samspelta. Det blir viktigt för oss att fila på alla detaljer under lägret. Det ger oss gott om tid att sätta det som bör sättas innan vi flyger till Frankrike och det blir skarpt läge.

Du sa tidigare att det här är något du drömt om hela ditt liv. Om du får fortsätta och drömma fritt, hur fortsätter drömmen?

– Då står vi där med bucklan den 7 juli. Jag har fått spela i sju matcher, jag vill spela alla. Jag har gjort sju mål, ett i varje match. Det är drömmen.

Fakta: Lina Hurtig

Ålder: 23.

Klubb: Linköpings FC.

Tidigare klubbar: Umeå IK (2012–2016), Gustafs GoIF (2011), Avesta AIK (-2010).

Landslagsmeriter: A-landslaget 17 matcher/3 mål. U19-landslaget 30/8. U17-landslaget 15/4.

Bor: I Linköping.

Familj: Sambo, mamma, pappa, bonusmamma, bonuspappa, fyra yngre syskon, ett äldre syskon.

Intressen: Golf, har ett handikapp på 26,2 som inte lär förbättras i sommar. "Jag får ta det längre fram"

Fakta: Sveriges VM-matcher

11 juni, 18.00: Chile–Sverige.

16 juni, 15.00: Sverige-Thailand.

20 juni, 21.00: Sverige-USA.

Fakta: Fotbolls-VM

Fotbolls-VM 2019 spelas i Frankrike 7 juni–7 juli.

VM består i år av 24 lag, uppdelade i sex fyralagsgrupper.

De två bästa lagen från varje grupp går till åttondelsfinal tillsammans med de två bästa treorna.

Fakta: Sveriges VM-trupp

Målvakter: Hedvig Lindahl (Chelsea), Zecira Musovic (Rosengård), Jennifer Falk (Kopparbergs/Göteborg).

Utespelare: Jonna Andersson (Chelsea), Magdalena Andersson (do), Nathalie Björn (Rosengård), Caroline Seger (do), Nilla Fischer (Wolfsburg), Hanna Glas (Paris SG), Amanda Ilestedt (Potsdam), Linda Sembrant (Montpellier), Sofia Jakobsson (do), Anna Anvegård (Växjö), Kosovare Asllani (Linköping), Stina Blackstenius (do), Lina Hurtig (do), Mimmi Larsson (do), Madelen Janogy (Piteå), Julia Roddar (Kopparbergs/Göteborg), Elin Rubensson (do), Julia Zigiotti Olme (do), Fridolina Rolfö (Bayern München), Olivia Schough (Djurgården).