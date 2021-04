Dalhalla drabbas hårt av pandemin – alla konserter i juni inställda: "Vi sitter med foten på gaspedalen"

Konserter med Judas Priest, The Mamas, The Ark och Winnerbäck skjuts fram. Men tyst blir det inte i kalkbrottet under sommaren. Dalhallas restaurangchef, Samuel Stålhandske satsar på exklusiv hemester i år igen.

– Vi hoppas på att kunna ha någon konsert med begränsat antal i publiken, säger Martina Larsson som jobbar med kommunikation vid Dalhalla.