Dalasinfoniettan presenterade rebellen Beethoven

Ludwig van Beethovens första symfoni uruppfördes år 1800 och var utmanande för sin tid. Den gjorde dock succé. Idag är klangerna givetvis mer välbekanta och den dynamik som blivit Beethovens signum visar sig redan i detta tidiga verk, även om rötterna i wienklassicismen fortfarande är tydliga. Det pendlar mellan det dramatiska och finstilta.

Den välrenommerade violinisten Malin Broman är ”Stehgeiger”, en violinist som både spelar själv och leder orkestern. Hon blixtrar till där hennes färdigheter som soloviolinist ges utrymme och

Kompositören Britta Byström fick 2010 det dalarelaterade Carin Malmlöf-Forsslings tonsättarpris. Här får hon sitt verk ”A Walk to Beethovens First Symphony” uruppfört. Det kan sägas vara en liten kommentar eller pendang till själva symfonin och fungerar som en upptakt. Det finns en humoristisk, stundtals dissonant, ton och små citat från Beethoven smygs in här och där. Som helhet lite spretigt, men ett trivsamt stycke.

Symfonin följs av musik för septett, även denna i dur. I den sista satsen finns en ansats till mer dova känslor, men här luras Beethoven och en ljusare melodi bryter ganska snabbt in. Mindre anspråksfull musik, men kanske till och med strået vassare än konsertens första del.

På grund av coronapandemin har Dalasinfoniettan öppnat sina genrep för publik till ett rabatterat pris. Det blir också en liten inblick i den kreativa processens slutfas där orkesterledaren finslipar formen in i det sista.

Rebellen Beethoven spelas även i kväll 22/10 torsdag, samt fredag kväll, den 23/10.

Musik

Rebellen Beethoven

Kristinehallen 22/10 (genrep)

Medverkande: Malin Broman, Stehgeiger och konstnärlig ledare

Dalasinfoniettan

Repertoar:

Ludwig van Beethoven Septett op. 20 Ess-dur

Britta Byström A Walk to Beethovens First Symphony (uruppförande!)

Ludwig van Beethoven Symfoni nr 1 op. 21 C-dur