Regn, sol och höga temperaturer – så blir studentvädret till helgen: "Väldigt varmt"

På fredagen springer studenterna ut i Ludvika, Smedjebacken och Hedemora. I Rättvik och Älvdalen har man samma dag studentbal och dagen efter är det bal för Falun, Malung-Sälen och Mora. Och det verkar vara de sistnämnda som dragit vinstlotten när det kommer till vädret.

– Det ser ut som att det är någon form av regnområde som som passerar under fredagen, då skulle jag säga att det är stor risk för regn eller skurar, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

– Fram till lördag ser det väl lite mer hoppfullt ut, det ser ut som att det kan vara ganska soligt och varmt. Det går inte att utesluta skurar men då är det lokalt, fortsätter han.

Regnområdet som väntas dra in under fredagen påverkar hela länet. Men även om det kan bli ett blött studentfirande rent bokstavligt så verkar temperaturerna kunna hålla sommarnivå.

– Under fredagen ser det ut att kunna bli runt 20 grader, i regnet kanske ner mot 17-18. Under lördagen så är det uppemot 25-26, så väldigt varmt, säger Per Holmberg.

Hur säker är den här prognosen?

– Det är ju ändå ett flertal dagar framåt så det kan komma att ändras. Men det är ingen extremt osäker prognos, utan kanske "normal" säkerhet.