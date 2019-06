NATTENS NYHETER: Väg blockerades efter lastbilsolycka • Älg avlivades av polis efter viltkrock

Nattens nyheter

Åklagarens huvudvittne i jakthärvan kring miljardären Karl Hedin uppger att hon ljugit. Det gäller bland annat det gift som påståtts ha använts för att döda rovdjur som varg. Som tidningen tidigare berättat så uppgav kvinnan att hon mådde psykiskt dåligt och det var därför som hon lämnat falska uppgifter.

Lastbil körde in i järnvägsviadukt i Rättvik – stoppade trafiken: "Sitter fast". En lastbil körde in i järnvägsviadukten på Pilgatan i Rättvik och fastnade. Olyckan stoppade trafiken på vägen under tisdagskvällen.

Älgkrock öster om Rättvik – räddningstjänst och ambulans larmades ut. En personbil körde på en älg på väg 896 norr om Sörskog utanför Rättvik. Älgen fick avlivas av polisen, men ingen person skadades.

Vägarbete på Lugnetleden i september: "Kommer bli köer på kvällar". Lugnetleden har blivit för dålig och ska läggas om. Arbetet påbörjas 2 september och ska vara färdigt några veckor senare – 27 september. "Vi har lagt det som nattarbete för att minimera köer", säger Erik Stigsmark, projektledare för Trafikverket.

Johannes Matses klar för Skedvi/Säter: "Har haft lite alternativ att välja bland". Skedvi/Säter har presenterat ett fint nyförvärv. Johannes Matses, som avslutade förra säsongen i Smedjebacken, ansluter inför kommande säsong i hockeytvåan.

