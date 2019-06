NATTENS NYHETER: Bombhot mot polisstationen i Borlänge • Sökpådrag i Bäsingen efter kvinna i båt • Två vuxna och ett barn i trafikolycka vid Skenshyttan

Nattens nyheter

Misstänkta rattfyllerister stoppades på midsommarfirande. På festplatsen på Lenåsen i Vintjärn blev två män misstänkta för rattfylleri på midsommaraftonskvällen.

Stort sökpådrag efter försvunnen kvinna – hittades i drivande båt i sjön Bäsingen. Under natten till midsommardagen pågick ett stort sökpådrag efter en kvinna som gav sig ut med båt i sjön Bäsingen utanför Avesta sent på midsommaraftonskvällen.

Två vuxna och ett barn inblandade i trafikolycka vid Skenshyttan. Flera ambulanser samt räddningstjänst larmades till en singelolycka som inträffade på länsväg 635 i höjd med Skenshyttan, söder om Borlänge.

Singelolycka på riksväg 70 – bilist körde in i skylt vid Insjön. Under natten till midsommardagen inträffade en trafikolycka på riksväg 70 i höjd med Insjön. En bilist uppges ha kört in vägskylt.

Bombhot mot polisstationen i Borlänge – man ringde 112: "Han svär att han har lämnat en bomb". Sent på midsommaraftonskvällen inkom ett bombhot mot polisstationen i Borlänge. En man ringde till 112 och uppgav att han hade lämnat en bomb inne på stationen.

Morgonens toppnyhet

Hjärnblödningsdrabbade Hans förlorar assistansen: "Gagnef har infört ättestupan". Hans Anderssons aktiva liv – eller det som återstår av det – är på väg att slås i spillror.

Sport

Liljestrands glädjebesked inför toppmötet – öppnar upp för spel: "Kan springa obehindrat". En skada stoppade Mattias Liljestrand mot Trelleborg. Men någon långvarig frånvaro ser det inte ut att bli för Liljestrand.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med DT) eller mejla tips@dt.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

► DT.se ► E-tidningen Falu-kuriren ► E-tidningen Nya Ludvikatidning ► E-tidningen Borlänge Tidning ► E-tidningen Södra Dalarnas Tidning

Följ oss på sociala medier

►Facebook ► Twitter

Ha en trevlig dag!