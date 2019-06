NATTENS NYHETER: Beväpnad man skapade skräck vid krog • Nioåring har behandlats för två tumörer

Nattens nyheter

Polis sköt varningsskott för att stoppa beväpnad våldsman i Falun: "Han är gripen" En man i 35-årsåldern greps vid Holmgatan i Falun efter att han uppträtt aggressivt och angripit personer som kommit i hans väg. Polisen avlossade varningsskott i samband med gripandet.

Över 100 personer utan el i Vansbro – beräknades vara löst under kvällen. Ett tidigare rapporterat strömavbrott i Vansbro med så många som 558 personer drabbade beräknades vara helt löst efter tolv timmar, vid 22.40-tiden.

Morgonens toppnyhet

Egon är "lite trasig" efter två tumörer: "Men jag kan springa fort ändå." Han var tre år när han, som han själv uttrycker det, blev lite trasig. Men Egon Ström, idag nio år, ger inte upp – trots några hundra sjukhusnätter, över 100 sövningar, ett antal operationer och trots cytostatika och strålning.

Sport

Ny ordförande och klubbikon in i styrelsen på Leksands IF AB:s årsstämma. Leksands IF AB har fått en ny ordförande – och en klubbikon tar plats i bolagsstyrelsen. Claes Bergström och Jens Bergenström valdes in under en tämligen odramatisk årsstämma som avrundades med en hälsning till Tobias Forsberg.

