Kortvarig värmebölja över länet på nationaldagen – meteorologen: "Det blir rejäl värme"

– Det är samma varmluft som vi idag har haft i södra Sverige som tar sig upp över Dalarna. Vi har haft över 25 på flera håll i Götaland och den luften kommer ta sig lite längre norrut, säger Ian Engblom.

Nationaldagsfirandet ser alltså ut att åtminstone vädermässigt bli hett.

– Vi räknar med högsommartemperaturer i hela Dalarna förutom i fjällen, över 25 grader. Lokalt kanske inte 30 men kanske 29 i alla fall. Men det är inte helt uteslutet. Så det blir rejäl värme, säger Ian Engblom.

De höga temperaturerna ser dock inte ut att hålla i sig och lagom till fredagen ser vädret ut att bli sämre.

– Det fortsätter vara varmt under fredagen, men betydligt mycket fuktigare luft kommer. Det innebär stor sannolikhet för regnskurar och åska.

Under helgen kommer sedan svalare luft att komma in över länet och under nästa vecka blir temperaturerna lägre, även om prognosen är något osäker.

– I nästa vecka kommer det fortsatt vara sommarvarmt men detaljerna är lite osäkra. Vi borde kunna få omkring 20 grader på en del håll i Dalarna.