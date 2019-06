Fortsatt missnöje trots Dalatrafiks ändringar - "Det är inskränkande mot friheten för de barn som bor långt bort"

Klas Sjörén som har en dotter på gymnasiet i Falun, två mil från bostaden, oroar sig kring beslutet om busskorten.

– Vi har fått en sådan dålig information om hela grejen, säger Klas Sjörén.

Förvirring råder bland både föräldrar och politiker kring de nya regler som ska gälla för skolbusskort.

För lite mer än en vecka sedan gick Dalatrafik ut med att man kommer att utfärda skolkort under hösten med större begränsningar än tidigare. Informationen var då att man inte längre skulle kunna åka fritt under dagen utan få två resor per dag under specifika tidsramar.

Detta har upprört både föräldrar och politiker i länet som anser att skolgången blir en klassfråga om man tvingas betala för en biljett när eleven börjar senare eller slutar tidigare än de tider som är utsatta.

– Vi borde väl ha tillräckligt med pengar i Sverige för att kunna hjälpa unga mer? Säger Klas Sjörén.

Dalatrafik har nu uppdaterat informationen på sin hemsida till att skolkorten innefattar två resor per dag men utan tidsbegränsningar.

Ulf Berg (M), ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd, menar att det var "en olycklig missuppfattning" från Dalatrafik-förvaltningens sida och att det aldrig var meningen att tidsbegränsa skolkorten. Detta bekräftas av Bengt Benjaminsson, förvaltningschef på Dalatrafik som förklarar att "informationen inte var kvalitetssäkrad".

Skolkorten är däremot fortsatt begränsade till två resor per dag och det kommer att inte gå att använda busskortet på helger och lov.

Klas Sjörén och hans familj var främst upprörda över tidsbestämmelserna, då dottern ofta börjar och slutar olika tider, med håltimmar vissa dagar i veckan. Klas tycker att det är bra att man lyssnat på kritiken och ändrat men trots att just den frågan inte längre är aktuell så menar Klas att de nya bestämmelserna ändå kommer att begränsa dottern och andra ungdomar.

– Jag jobbar med ungdomar och många av dessa kommer att välja bort att ta sig någonstans eftersom att de själva kommer att behöva betala för bussbiljetten. Det är inskränkande mot friheten för de barn som bor långt bort, säger Klas Sjörén.

Regionen behöver spara 55 miljoner kronor på kollektivtrafiken. Begränsningarna på busskorten är en del av strategin för att spara in budgeten.

Att använda sig av busskortet utanför skolan är att utnyttja systemet

–Men varför ska det alltid sparas på unga? Det måste finnas andra områden som lämpar sig bättre att begränsa, ifrågasätter Klas Sjörén.

Ulf Berg hävdar att få resa två gånger per dag inte är en konstig begränsning. Att använda sig av busskortet utanför skolan är att utnyttja systemet, menar han.

– Hur har man löst det för de som inte har skolskjuts? Varför ska man inte behandla alla elever på samma sätt? Nu får vissa gratis busskort medan andra får betala själva, argumenterar Berg.

Klas Sjörén förstår att det kan kännas orättvist att endast de som bor långt bort från skolan får tillgång till busskorten.

– Men ungdomar som bor i småbyarna runt om i länet och inte kan ta sig till kompisar och aktiviteter lika lätt som de som bor i närheten av skolan är också orättvist. Politikerna vill ju att man ska bosätta sig på landsbygden vilket kommer göras i mindre utsträckning när sådana här beslut tas, säger Klas.

Är det en medveten strategi från politikerna?

Något som både socialdemokrat Mats Nilsson och förälder Klas Sjörén tar upp är bristen på dialog och kommunikation från regionen.

– Den enda kommunikation som sker och har skett mellan regionen och kommunerna i den här frågan är via tidningen då jag och andra uttryckt vårt missnöje. Det är för dåligt då det står i vår överenskommelse mellan region och kommuner att det vid förändringar skall vara dialog, säger Mats Nilsson.

– Dialogen mellan region och de som drabbas av förändringarna borde ske innan besluten tas så att de förstår hur barnen och ungdomarna åker och när. Den oklara informationen om förändringarna kom två dagar innan sommarlovet. Är det en medveten strategi från politikerna?, frågar Klas Sjörén.

Bestämmelser om skolskjuts i Dalarna

* Skollagen: Elever har rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.

* Dalatrafik: Prao eller praktik räknas som anvisad plats för utbildning och skolbusskorten kommer gälla för dessa resor (dock fortfarande 2 resor/dag)

* Dalatrafik: Resor för skolundervisning som sker på annan plats, t.ex. slöjd eller badtillfällen kommer inte att täckas av skolbusskorten.