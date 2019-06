En död och flera förda till sjukhus – olycksdrabbad trafikhelg i Dalarna

På fredag kväll blev en cyklist påkörd av en bil i Hedemora och fick föras till sjukhus. Sedan dess har det, framför allt under lördagen, följt flera allvarliga olyckor i synnerhet Södra Dalarna. En man i 60-årsåldern avled under transport med ambulanshelikopter på lördagen efter att han kört av vägen och in i skogen på riksväg 68 utanför Horndal.

– Ja, dessvärre. Anhöriga är underrättade, sa Fredrik Bäcker, vakthavande befäl vid polisen i region Bergslagen.

Natten mot söndag fick återigen en bilförare föras till Falu lasarett med ambulanshelikopter efter att ha kört av vägen och in i ett träd i Stjärnsund. Mannen fick sövas ner men ska inte ha livshotande skador. På länsväg 270 norr om Hedemora fick räddningstjänsten klippa upp taket för att kunna undsätta en bilförare som kört av vägen.

Och flera mer eller mindre allvarliga trafikolyckor har inträffat under lördagen och natten mot söndag. Men hos polisen har man inte upplevt det som värre än vanligt.

- Jag tror egentligen inte att det varit fler än någon annan helg, men kanske att olyckorna haft mer oturlig utgång, men det är inte något som påverkat vårt arbete generellt under helgen, säger Fredrik Bäcker, vakthavande befäl på Polisen i Bergslagen.

Under dagen på söndagen verkade dock olyckorna se ut att vara betydligt färre inom länet.