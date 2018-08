På fredag rullar äntligen Flygfesten igång i Dala-Järna - en tillställning som är höjdpunkten för flygintresserade

Klubben bildades 1936 och hade verksamhet i tio år, utan att klubben hade något eget flygplan. Men efter kriget fanns det möjligheter att köpa ett plan, om man hade pengar. Det hade inte klubben och de beslutade då att arrangera en flygfest med uppvisningar.

Så redan 1946, i samband med tioårsdagen, körde de, med målet att få ihop en grundplåt till ett flygplan. Det lyckades så bra att de kunde köpa ett plan direkt och flygfesten gav mersmak så de fortsatte att arrangera den årligen fram till något av de första åren på 70-talet.

– Men i samband med klubbens 50 år sedan bildande, alltså 1986, beslutades det att det skulle bli en ny flygfest, avslöjar Sture Högosta.

Då blev det så att istället för att arrangera den varje år, blev det både tre och fyra år mellan gångerna.

– Vi körde 2000 för att det var jämt och fint, men sedan dessa har det varit tre gånger mellan varje gång, säger Lars-Olof Liss.

Senast de hade festen var alltså 2015 och det var speciellt ur den synvinkeln att det blev det största arrangemanget genom tiderna, med en publik på 43500 sålda biljetter.

– Många är här på de olika arrangemangen hela tiden och under alla tre dagarna, så det var inte 43500 unika besökare, understryker Liss.

Inför årets fest är programmet utökat till att omfatta tre dagar med flyguppvisning, tidigare har det varit annat på fredagen.

– Men från klockan 17.00 släpper vi in besökare på fredagen och sedan börjar showerna klockan 19.00 och så blir det lite med ljus sista timmen under kvällen fram till klockan 22.00, berättar Johan Gustavsson, som själv ska stå för något eller några nummer under helgens fest.

Sedan är det full fart på arrangemanget under lördagen och fram till söndag eftermiddag.

Då ska publiken ha fått sett det mesta av flyguppvisning och flyghistoria. De äldsta planet som är med är runt 100 år gammalt och till det allra senaste som flyget har att visa upp. Bland annat kommer ett JAS Gripen från flygflotiljen i Luleå.

– Nu kanske jag är lite fel med tanke på att jag är så intresserad, men jag vill gärna se ett Tjeckiskt team som kommer till Sverige första gången, funderar Johan Gustavsson.

Med tanke på säkerheten har de fått ett extra problem i år och det är den stora brandrisk som råder, men de kommer att bevattna alla ytor och har dessutom en helikopter på plats med en vattensäck färdigkopplad om de skulle behöva göra en snabb insats.

– Sedan har vi självklart allt annat hur säkerhetsväg som behövs, betonar Liss.

Söndag den 12 augusti hoppas de att det ska ha kommit 50000 besökare på helgens arrangemang, de tror de med tanke på att de har ett väldigt gott rykte ute i flygvärlden.