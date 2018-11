Guld i inomhus-SM till Michelle från Ilbäcken

Grand Slam för Michelle Cranning Hillgren och Dalarna Under SM helgen i Helsingborg, när hon lyckades tillsammans med hästen Udermus, med bedriften att ta SM guld för juniorer inomhus. SM reds under två omgångar och Michelle och Musse kopplade greppet redan under fredagen genom att rida utan fel och så fort så att hon placerade sig som femma i tidshoppningen på 135 höjd, omgång ett.