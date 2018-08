Drömmen om flodkräftor i Noren lever fortfarande - det finns tecken på att pesten är borta

Under åren det fanns flodkräftor i området var intresset stort från allmänheten att vara med och fiska och man uppskattar att det under hösten 2013 plockades upp 10000 - 12000 kräftor i området och de försvann under en mycket kort tidsperiod på vårvintern 2014.

– Även om vi har våra misstankar, så kan vi inte med säkerhet fastställa vad det var som orsakade kräftpesten i Noretån, det kan handla om att någon planterat in signalkräftor, använt smittade redskap eller vad som helst, säger Arne Östlund, fiskevårdsföreningen.

Det var under våren en väldigt uppgiven stämning i föreningen, de hade jobbat under många år för att få till ett bestånd av flodkräftor. Det fanns i Noretån från Västerdalälven och samma sak i Hulån, där det finns från den gamla kvarnen och uppåt.

– Det finns en damm i Noretån och där kan inte signalkräftorna ta sig förbi och upp i sjösystemet, så de han inte kommit den vägen, även om det finns signalkräftor i älven, konstaterar Arne Östlund.

Men sedan 2014 har inte föreningen agerat på något vis för att kunna få tillbaka flodkräftorna i Noretån och upp i systemet. De har avvaktat och undersökt om det kan vara så att pesten är borta. Bland annat genom att ta flodkräftor och sätta ut dem i burar på olika platser för att se om det finns pest kvar i vattnen.

– Vi är inte helt säkra, men mycket tyder på att det är så och vi har även fått indikationer på att det finns en liten population av flodkräftor som av någon anledning överlevt, berättar Lennart Hane.

– Det är folk som fått gäddor i området som det visat sig ha kräftor i magen och det var flodkräftor, fyller Arne Östlund på.

Signalerna har varit så tydliga så föreningens styrelse har funderat och tagit ett beslut om att de ska göra ett nytt försök med att plantera in nya flodkräftor.

– Vi har varit i kontakt med leverantören och tanken var att prova redan i år, men vi beslutade att skjuta på det ett år, poängterar Arne Östlund.

Skälet är att de vill vara helt säkra på att det inte finns någon pest kvar i vattnen. Bland annat för att skulle det finnas pest, skulle en isättning vara helt meningslös, dessutom finns det möjlighet att få bidrag, men då måste det vara garanterat pestfritt.

– Det som skulle vara intressant att veta är hur flodkräftor har kunnat överleva om det är pest i vattnet, har de blivit resistenta, eller har de funnits i någon ficka där pesten inte har spridit sig, det skulle vara väldigt intressant att få veta, funderar Lennart Hane.

Skulle det fungera, så är Hane och Östlund överens om att den erfarenhet de gjorde när de hade flodkräftor i vattnen, kommer de att ha en väldig nytta av i fortsättningen.

– Bland annat var vi oroliga för att vi skulle fiska för hårt, det tror vi inte i dag, det är väldigt goda förutsättningar och vattnen klarar hårt fiske, summerar Lennart Hane.