BILDEXTRA: Rekordpublik vid Flygfesten - över 30 000 besökare

Lördagen bjöd på idel toppnummer under cirka sex timmars oavbrutet flygande. Försvarsminister Peter Hultqvist talade inledningsvis.

Den kanske mest spektakulära uppvisningen under lördagen genomfördes av den polska sextetten Flying Dragons med sina paramotors.

Piloterna har motorn på ryggen och hänger i en skärm och formationsflyger. Några av de andra inledande programpunkterna var Vampire, RVators, också de en sextett med små flygplan i fina formationer, Mikael Carlson i sin egenhändigt byggda Fokker D.VII, Zlin med Mats Olsson, SK 60 i enskild uppvisning, Team 50, Yak-3U med Rick van der Graaf, J 35J Draken, Johan Gustafsson med segelflyg, DC-3, fallskärmshoppning och Mustang.

Sen kom äntligen det många väntat på sen fredagen - nämligen uppvisningen med JAS 39 Gripen, med sina häftiga manövrar under några bullriga minuter. Showen ställdes in under fredagen till följd av starka vindbyar.

Sedan följde lördagen bland annat Storch, helikoptrar, Royal Jordanian Falcons och så avslutningsvis den fantastiska Jurgis Kairys i sin Su-31 samt sextetten Baltic Bees med sina jetdrivna L39 Albatros.

Ett program i världsklass och ett arrangemang av Västerdalarnas Flygklubb som kommer att stanna i minnena länge. Nu väntar söndagens lika gedigna uppvisningar och så återkommer Flygesten om tre år, som brukligt.

Fakta - Om Flygfesten i Dala-Järna

Den 27-28 juli 1946 hölls den första upplagan av Flygfesten, vilket även var tioårsjubileum för Västerdalarnas Flygklubb som bildades 1936.

Tanken med Flygfesten var att klubben skulle få pengar till att köpa ett nytt flygplan, vilket blev en Taylor Cub. Flygfesten var ett årligt återkommande evenemang från 1946 fram till och med 1973 när Flygfesten lades ner fram till 1986 då festen återupptogs och har sedan dess återkommit vart tredje år.

De senaste åren två helgdagar i rad och nu senast fredag, lördag och söndag.

Mikael Forslund

