Vansbro kliver in i räddningsförbund - men Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet

På tisdagen var det dags för avgörande om Vansbro kommun skulle ingå i det räddningsförbund som är under bildande. I stort sett samtliga partier i fullmäktige ställde sig bakom ett inträde. Men inte Vänsterpartiet som yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet.

– Vi har nyss konstaterat att det kommunförbund som vi senast gått in var i det närmaste ett misslyckande och nu gå in i ett nytt känns väldigt fel, konstaterade Gunnel Gustavsson (V).