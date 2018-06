Tove Alexandersson utmanade killarna i Idre Fjällorientering

Tove Alexandersson följer inte med strömmen och när Idre Fjällorientering inledde Idreveckan i Orientering så valde inte Tove kortaste sträckan mellan skärmarna utan den längsta. Det genom att springa H 21, 12 200 meter i tuff fjällterräng istället för damernas 8200 meter.

På den avslutande delen av banan så var Tove upp och nosade på femte platsen, men föll tillbaka till en slutlig sjätte plats, men endast tre minuter efter segraren.

Vann gjorde landslagslöparen Eskil Kinnerberg från Göteborg före moraduon Roman Ryapolov och Artem Panchenko som delade andra platsen.

I damklassen blev det väldigt jämnt mellan Kajsa Risby, som överraskade med att vara snabbast över fjället.

– Jag hade marginalen på min sida, konstaterade Kajsa sedan hon besegrade tvåan, Moras Olga Panchenko med en futtig sekund.

– Jag startade tre minuter efter Magdalena Olsson, (älvdalslöparen som tävlar för Stora Tuna), och fick ögonkontakt med henne på fjället. Då gick det att jobba sig i kapp henne och sedan hade vi sällskap in i mål, berättar Kajsa.

I mål slutade sedan Magdalena trea.

– För min del blir det nu inget mer lopp här i Idre, jag måste hem och jobba, säger Kajsa.

Idreveckan går nu över i Idre tredagars med sprint på toppen på Idre Fjäll.

D21, 8 200 m: 1) Kajsa Risby, OK Kåre, 49.48, 2) Olha Panchenko, IFK Mora OK, +0.01, 3) Magdalena Olsson, Stora Tuna OK, +3.05, 4) Jessica Tullie, Domnarvets GOIF, +3.11, 5) Lisa Risby, OK Kåre, +4.14, 6) Evgeniya Ryapolova, IFK Mora OK, +6.39, 8) Josefin Erlandsson, OK Milan, +12.29, 10) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, +15.03, 12) Lisa Westerberg, OK Milan, +17.09.

H21, 12 200 m: 1) Eskil Kinneberg, IFK Göteborg Orientering, 1.03.31, 2) Artem Panchenko, IFK Mora OK, +0.36, 2) Roman Ryapolov, do, +0.36, 5) Daniel Attås, OK Tisaren, +3.04, 6) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, +3.05, 9) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna, +5.58, 11) Per Eklöf, OK Milan, +6.56, 15) Robbin Kantarp, Ärla IF, +9.42, 16) Oskar Andrén, OK Tisaren, +9.57, 17) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, +10.15, 18) Erik Fernlund, OK Tisaren, +10.17, 19) Erik Blomgren, Stora Tuna OK, +11.18, 20) Oscar Vångell, Ärla IF, +11.38, 23) Mattias Karlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, +20.17, 24) Tomas Hallmén, OK Tisaren, +22.13, 28) Emil Alexandersson, Stora Tuna OK, +28.40, 30) Christoffer Andersén, Västerås SOK, +30.07, 34) Johan Eriksson, OK Kåre, +42.25.

D18, 5 300 m: 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 40.23, 2) Tindra Jernström, Avesta OK, +11.40, 4) Lisa Hallmén, OK Tisaren, +16.02, 6) Johanna Särnbrink, do, +26.40, 7) Smilla Sandström, Skogslöparna, +53.07.

H18, 6 800 m: 1) Love Carlsson, OK Orion, 49.34, 2) Valter Pettersson, OK Tisaren, +0.40, 6) Zeb Palm, HJS-Vansbro OK, +10.43.

D16, 4 600 m: 1) Emma Ling, IK Hakarpspojkarna, 37.51, 4) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, +15.03, 5) Liv Åkerman, Älvdalens IF OK, +20.48, 7) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, +25.33.

H16, 5 700 m: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 36.57, 2) Fredrik Junevik, Leksands OK, +19.14, 4) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, +31.34.

D14, 3 900 m: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 28.54, 2) Moa Birkebæk, Stora Tuna OK, +1.33, 5) Irma Berg, Domnarvets GOIF, +9.37, 6) Olga Rindeskog, Västerbergslagens OL, +10.49, 8) Hanna Östberg, Stora Tuna OK, +15.27, 9) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, +17.00, 10) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +27.06.

H14, 3 900 m: 1) Tobias Johansson, OK Löftan, 25.55, 2) Edvin Lake, Sundsvalls OK, +0.21, 3) Jon Hansson, OK Kåre, +1.00, 7) Wille Söderqvist, do, +1.59, 12) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, +7.55, 13) Alfred Sjödin, OK Tisaren, +11.51, 14) Erik Åkerman, Älvdalens IF OK, +14.48, 18) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, +25.00.

D12, 3 100 m: 1) Linnea Junevik, Leksands OK, 31.36, 5) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, +6.03, 7) Ylva Hansson, OK Kåre, +15.29, 8) Judit Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, +17.26.

H12, 3 100 m: 1) Svante Sandvik, Attunda OK, 26.14, 3) Erik Palm, Västerås SOK, +5.45, 5) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, +8.41, 6) Felix Öhman, Skogslöparna, +9.44, 8) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, +13.01.

D10, 1 800 m: 1) Hilma Dalin, OK Kåre, 12.10, 2) Elin Palm, Västerås SOK, +0.34, 3) Frida Herbst, do, +3.46, 4) Lovisa Pihel, OK Tisaren, +4.45, 6) Selma Löfqvist, Västerås SOK, +5.39, 8) Elsa Lake, Sundsvalls OK, +6.07, 11) Allis Sjödin, OK Tisaren, +8.49, 13) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, +14.12.

H10, 1 800 m: 1) Vilgot Åhlund, Vänersborgs SK, 12.06, 3) Oskar Kaipe, OK Kåre, +1.42, 4) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, +3.24, 6) Algot Ryman, Grycksbo IF OK, +15.21.