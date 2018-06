Tove Alexandersson fokuserar nu mot VM

Tove Alexandersson avslutade den planerade tävlingssäsongen med två tuffa utmaningar på Idre Fjäll. Först sprang hon herrklassen i fjällorienteringen och slutade sexa och hängde med etablerade landslagslöpare. Dagen efter sprang hon mot herrar i sprinttävlingen JK 40 på Idre Fjäll. Resultat, snabbast av alla!

– De har gått bra och jag trivs att springa här runt Idre Fjäll. Det är så vackert här, säger Tove och avslöjar något som hon inte brukar göra. Att notera omgivningen.

Pappa Sven är en av orienteringsvärldens bästa fotografer, men av dottern Tove fick han kritik efter fjällorienteringen på Nipfjällets vidder.

– Han borde ha fått med mer av bakgrunden och inte bara lagt den i oskärpa, skrattar Tove.

Det när Svens fina bilder fångade en skarp Tove, men med teleobjektivet blev bakgrunden oskarp, precis som Sven önskade, men inte Tove.

Att notera omgivningen är inte Toves styrka i ett tävlingslopp.

– Jag är duktig på att vara fokuserad, ju viktigare tävling desto mer fokuserad, ler Tove.

Det vet undertecknad sedan Tove enkelt hoppade över mig efter en kontroll på femdagars i Sälen, utan att se att det låg en fotograf på backen. Det kunde lika gärna varit en trästock.

Inte heller brukar hon se pappa Sven under loppen.

– Idag såg jag er ändå, avslöjar Tove, som trots att hon är fokuserad både hade tid att njuta av vyer och se fotograferna när hon visade sin klass på Idre Fjäll.

Tidningen får en pratstund med orienteringsstjärnan.

– Jag ska bara byta om säger Tove och gör som orienterarna brukar, byter om utomhus med alla andra deltagare. Inga bänkar eller omklädningsrum och så långt från lyx det går att komma.

Unga orienterare kommer fram och ber om autografer, så visst finns stjärnstatusen ändå.

– Idag är det ju solsken, det är värre på våren när det kan vara blötsnö och kallt.

På Idre Fjäll inleds Idre 3-dagars dagen efter, med Tove på plats men inte på start.

– Jag ska träna och nu finns det en plan hela vägen fram till VM, säger Tove som ska springa och åka rullskidor.

– Rullskidor är ett bra sätt att variera träningen och hålla igång tekniken inför vinterns skidorientering.

– Men jag är flexibel och kan ändra mig, jag tränar mycket på känsla och tror mig veta var gränsen går.

I planen finns inga fler tävlingar och inte heller O-Ringen.

– VM är givetvis säsongens stora mål och jag inledde planeringen mot VM redan efter fjolårets VM.

Lettland och tävlingsorterna Riga och Sigulda passar Tove.

– Det ska bli bra, säger Tove lugnt.

Med sikte på att springa samtliga lopp och helst också vinna, så är förberedelserna viktiga.

– I ett VM kan allt hända, det är små marginaler. Så det viktigaste är att vara fokuserad, säger Tove.

Många orienterare har kartan som kvällslektyr efter ett lopp men inte Tove.

– Visst kan jag titta på kartan, men loppet som är gjort kan jag inte påverka, istället försöker jag fokusera framåt, säger Tove och använder ofta ordet fokusera.

När starten går och kartan kommer i handen så är Toves fokusering tydligt. Så långt det går att springa utan att lyfta blicken från kartan gör hon det. Med hennes "split vision" ser hon stockar och hinder medan hon läser kartan.

– Det är vägen till första kontrollen jag läser in, säger Tove.

Konsten att orientera har hon, men därutöver är hon löpartalang utöver det vanliga. I höstas vann hon Limone Skyrace i Italien, 29 km och 2500 meter höjdmeter, tolv minuter före tvåan. Något som slet hårt på hennes fötter, men det liksom skador är inget som Tove vill prata om.

Enligt närstående hade Tove rejält ont i fötterna, men istället för att ta det lugnt sprang hon den sista biten så fort som möjligt, allt för att snabbt komma i mål och kunna se om fötterna.

Det var något som gav Tove mersmak. Inte blåsorna på foten, men väl tuff bergslöpning.

– Jag lockas inte av maraton på asfalt och just nu känns Ultravasan lite för platt. Jag vill gärna ha berg, säger Tove.

Direkt efter VM kommer hon tillbaka till Idre Fjäll för att springa Idre Fjällmaraton.

– Nu ska jag bara springa kortaste sträckan eftersom vi har världscup i orientering en vecka senare, annars hade jag säkert sprungit en av de längre sträckorna men det får bli ett år när det passar bättre in i programmet.

– Att springa här runt Idre Fjäll är helt fantastisk, det här är en miljö jag trivs i och här har vi varit med familjen sedan jag var liten.

Tove Alexandersson är utan tvekan en av Sveriges största idrottskvinnor. Men antalet sponsorer är relativt få.

– Jag är väldigt mån om att det ska vara en sponsor jag känner för och som jag kan jobba med, säger Tove som har Moras gamle fotbollstränare Björn Bettner som hjälpreda.

Charlotte Kalla har fått mycket beröm för att ha tackat nej till sponsoravtal med ett spelbolag. Tove Alexandersson bekräftar att hon också tackat nej till ett företag som lovade mycket.

– Jag vill inte gå in på vilket företag det var, men för mig är det viktigt att de samarbetspartner jag har också ska vara något som jag kan stå för, säger Tove.

Sponsorernas stöd gör att Tove kan titulera sig orienterare på heltid. Det innebär att hon nu under en månad helt kommer att förbereda sig för VM i orientering i Estland.

Dit kommer hon för att försvara tre guld på tre starter förra året. Skada och sjukdom stoppade henne i två av loppen, men i år är siktet att springa samtliga lopp. Frågan är bara vem som kan hota en felfri Tove Alexandersson i VM?

VM-programmet i Estland4/8 augusti Sprint, kval och final5/8 Sprintstafett7/8 Medeldistans9/8 Stafett11/8 Långdistans

Svenska truppen Damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna OK - sprint, sprintstafett, medeldistans, stafett, långdistans.

Helena Bergman, OK Ravinen - medeldistans, stafett, långdistans.Sara Hagström, IFK Göteborg - medeldistans.Karolin Ohlsson, Järla Orientering - sprint, sprintstafett, medeldistans, stafett, långdistans.Lisa Risby, OK Kåre - långdistans.Lina Strand, Göteborg-Majorna OK - sprint.

Herrar: Gustav Bergman, OK Ravinen - medeldistans, stafett, långdistans.Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn - sprint, sprintstafett, medeldistans, stafett.Martin Regborn, Hagaby GoIF - sprint, långdistans.Albin Ridefelt, OK Linné - medeldistans, stafett, långdistans.Emil Svensk, Stora Tuna OK - sprint, sprintstafett.

Reserv på plats: William Lind, Malungs OK