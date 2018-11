Timo Räisänen kommer till Hedemora och sjunger jullåtar

Han har tidigare turnerat med konserten "Timo tolkar Ted Gärdestad" men i Hedemora kommer det alltså vara "Timo tolkar julen".

"När Timo tar sig an julen förväntas en och annan tolkning som även de mest inbitna julsångsvägrare kan kapitulera inför" skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Timo Räisänen kommer att uppträda tillsammans med Rebecka Tholerus på kontrabas och Pär Öjerot på gitarr.

Förutom Räisänen så uppträder även Aktivt Hjärnsläpp och Tommy and the Happy Hookers den 15 december på Hedemora Out and loud.