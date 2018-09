The tallest man on earth i stor intervju: "Gagnef är hemma på riktigt"

Det märks att The tallest man on earth, eller Kristian Mattsson som han egentligen heter, är en internationell artist. Jag blir uppringd av en kvinna från Storbritannien som kopplar ihop mig, som sitter i Falun, med Kristian som sitter i Stockholm där han gör löpande intervjuer denna dag med internationell och nationell press. Själv delar Kristian sin tid mellan lägenheten i New York och gården i Gagnef.

Vi ska prata om den nya EP:n han precis släppt och den stundande turnén som angör Europa och USA.

- Jag har turnerat i tolv år nu och har lärt mig hur jag ska göra. Jag hade fantastiskt kul under turnén 2015-16 men det var över 200 spelningar på flera kontinenter. Jag var helt slut efteråt och var tvungen att ta ett långt break. Nu åker jag iväg på kortare vändor så att jag kan åka hem och vara kreativ emellanåt. Med det upplägget kan jag hålla på resten av livet. Att spela live är det jag är bäst på och jag är lycklig så länge jag får göra det, säger Kristian.

Jag är inte helt bekväm med mitt eget ansikte men ville testa, utmana mig själv och ha kul med det

Förra turnén var han uppbackad av ett band bestående av musiker som spelat med den kanadensiska artisten Bon Iver. Denna turnésväng under hösten kommer han som tidigare stå ensam på scenen med sin gitarr.

Förutom att han utlovar att spela en del gamla låtar han inte uppträtt med på länge så har han fem nya låtar med sig på turnén, från nysläppta EP:n "When the bird sees the solid ground". Låtarna kommer från ett projekt med samma namn där han för ett halvår sedan började lägga ut en låt i månaden med tillhörande musikvideo där han först berättar om låten och sedan spelar den.

- Jag var klar med mitt skivkontrakt och hade ingen lust att göra en skiva. Man ser hur det är nu i nöjesbranschen med sociala medier och videoklipp, det finns vissa fantastiska människor som är proffs på det där. Jag är inte helt bekväm med mitt eget ansikte men ville testa, utmana mig själv och ha kul med det, säger Kristian.

Alla fem videor till låtarna är producerade, skrivna, regisserade, inspelade, filmade och redigerade av Kristian själv. Videorna är filmade både i Dalarna och i USA. Ett ambitiöst projekt som höll på att gå i stöpet precis när det skulle dra igång.

- Jag vill inte ge för mycket detaljer men när jag bestämde mig för att göra projektet och nästan allt var klart, precis då gick jag igenom en separation. Jag kunde ju ha valt att ställa in allt, men sån är inte jag så jag bestämde mig för att skriva och spela in samtidigt som jag flyttade till en ny lägenhet i New York.

- Jag försöker vara till freds med att det blir mycket fågelmetaforer och floder i mitt låtskrivande.

I en av musikvideorna beskriver han de fem låtarna som egentligen bara fem delar av samma låt.

- Efter att den första låten blev väldigt ledsen så bestämde jag mig för att nästa låt inte skulle bli det, men istället blev varje ny låt mer och med ledsam. Det är det som är så konstigt med med att vara låtskrivare, det är inte riktigt jag som bestämmer själv hur det blir. Jag är på ett bra ställe i mitt liv just nu, jag är inte så ledsen som det ser ut i videorna. Det är fem låtar uppbrottsmusik. Folk kanske tycker att alla mina låtar låter som att jag hela tiden går igenom separationer. Jag gör nog inte det mer än andra, men jag skriver alltid låtar om det.

Titeln "When the bird sees the solid ground" kommer från ett avsnitt av dokumentärserien "Planet earth".

- Jag försöker vara till freds med att det blir mycket fågelmetaforer och floder i mitt låtskrivande. Jag behöver inte se ner på det, jag får köra på det. Jag kan inte riktigt förklara den här fascinationen för fåglar. Men titeln på EP:n kommer från "Planet earth" där de berättar om tranorna som flyttar för säsongen och flyger över något hav. De har precis tillräckligt med kraft för att sig över havet sedan landar de stranden helt utslagna. Det kanske är det jag gjort, jag var också ut och flög på de här låtarna.

- Gagnef är hemma på riktigt, där kommer jag bli gammal och dö.

Turnén startar den 21 september i Tyskland och avslutas den 29 november i Los Angeles. Däremellan gör han uppträdanden i Stockholm och Göteborg som båda är slutsålda. Nästa år är planen att uppföljaren till senaste fullängdsalbumet "Dark bird is home", som kom 2015, ska släppas.

- Jag håller på med den nu, jag har cirka tjugo halvklara låtar. Men jag får väl se vilket håll låtarna går åt, jag kan inte säga så mycket om dem, det kanske blir en industrirockskiva till slut. Det är en ganska härlig tid att hålla på med låtarna. Jag har lyxen att bo på två ställen; New York och Gagnef, och jag kan spela in hemma på bägge platserna.

Hur funkar det att ha dubbelt boende med sådana avstånd?

- Det funkar jättebra och det är en otrolig lyx som jag är så tacksam för, det är perfekt kombination för mig. I New York får man inspiration av vad som helst. I tunnelbanan ryms människor från alla klasser. Där kan jag, musikern, stå bredvid en affärsman och en hemlös och alla tre ska åka samma väg. Man kan inte leva i sin egen bubbla.

- Gagnef är hemma på riktigt, där kommer jag bli gammal och dö. Jag är otroligt förtjust i den friska luften, naturen och utrymmet. När det är mitt i natten, jag är jetlaggad och inte vet vad klockan är kan jag spela elgitarr högt mitt i natten utan att grannarna hör. I alla fall säger de att de inte hör.

Här uppträder The tallest man on earth i Sverige i höst:

10/6 -- Berwaldhallen, Stockholm - Utsåld10/7 -- Draken, Göteborg - Utsåld

