Större fokus på kvinnorna när jazzhösten i Dalarna drar igång

Falu jazzklubbs arrangemang har anordnats på Gamla Elverket i Falun sedan hösten 2015. Varje år står man bakom 15-20 konserter där ett antal av dom är så kallade ungdomskonserter där yngre förmågor från länets musikskolor får en chans att göra ett av sina första uppträdanden inför publik.

- De hör av sig till oss och vi hör av oss till dom. Vi är väldigt stolta över vår ungdomsverksamhet. Vi har den dels för att kunna ge de här unga musikerna scenvana men också för att för att få pengar från Kulturrådet behöver man en ungdomsverksamhet, säger Kjell Robertsson, ordförande i Falu jazzklubb.

- Vi försöker skapa ett program som är så omväxlande som möjligt, det ska inte vara likadant från en gång till en annan.

Men kärnverksamheten är fortfarande de "vuxna" konserterna som i höst består av sex stycken från september till december. I höst har man kommit längre än tidigare för att uppnå jämställdhet på scenen, ett annat kriterium som Kulturrådet gärna ser uppfylls.

- Ju närmre de vi kommer målet för jämställdhet desto bättre förutsättningar har vi att få de pengar vi begärt. Det finns många duktiga kvinnliga jazzmusiker, men de omger sig ofta med män. Men vi har lyckats bättre och bättre de senaste åren och i år är vi uppe i 37 procent kvinnor, säger Kjell.

För att sätta extra fokus på detta har man bokat Sisters of jazz som består av sex kvinnliga jazzmusiker från Sverige och Danmark. De kommer med projektet "It's all about the ladies" som lyfter fram de ibland bortglömda kvinnorna i jazzhistorien som Mary Lou Williams, Nancy Hamilton, Ann Ronell, Irene Higginbotha och Peggy Lee.

Hur är det att driva jazzklubb 2018?

- Det är väldigt mycket ideellt arbete som går åt. Man får vara väldigt vaksam på var man kan få pengar ifrån, alla pengar vi får in gör vi av med varje år. Vi håller den stil vi har råd med.

Falu Jazzklubs höstprogram 2018

27/9 - Leon Falk Satchmo Tribute feat. Jörn Ingelstam

11/10 - Christina Gustafsson - Pär Björck Trio

25/10 - Jonne Bentlöv Quintet

15/11 - Sisters of jazz "It's all about the ladies"

22/11 - Alf Carlsson/Jiri Kotaca Quartet

6/12 - Minneskväll

Borlänge jazzklubb höstprogram 2018

3/9 - Ladies in jazz

17/9 - Ann-Cecilia med vänner

1/10 - Hellskotta

15/10 - Tuna Brass & Johan Alenius

29/10 - Karl Olandersson - Simple As That

12/11 - Blue Devils

26/11 - Musikskolans Jazzensembler

Ludvika jazzklubb höstprogram 2018

12/9 - Blues transfusion

3/10 - Aurora Brännström trio

24/10 - Leon Falk, Louis Armstrong Tribute

14/11 - Dalarnas Ungdoms Big Band (DUBB)