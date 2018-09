STOR KARTLÄGGNING: Så mycket omsätter 43 populära dalarestauranger – "Vill ha en bruttovinst på 20 procent"

Sälen, Borlänge och Falun är Dalarnas restaurangcentrum. Särskilt hett är kroglivet i Sälen under skidsäsongen. Trots att restaurangerna drar in mesta delen av sina pengar under några få vintermånader, lyckas de nå en omsättning som slår de helårsöppna restaurangerna i Falun och Borlänge. Det visar tidningens genomgång.

Försäljningsmässigt är Sälenkrogarna på första, andra och fjärde plats på vår lista och då är Skistars restauranger i Sälen inte med i jämförelsen. Anledningen till det är att Skistar är ett börsbolag som inte redovisar siffror för enskilda restauranger.

I Borlänge sker en förändring som kan stärka restaurangnäringen ytterligare. I det redan krogtäta Borlänge centrum är nu Sveatorget på väg att bli ett närmast renodlat restaurangtorg, lite i stil med exempelvis Lilla Torg i Malmö.

Runt Sveatorget ligger redan fem pubar och matställen: O'Learys, Pitchers, Pinchos, pizzeria Luna och Blackstone steakhouse. Om några veckor tillkommer en sjätte restaurang: Basta.

– Det blir ett verkligt restaurangtorg. Vi kommer att ha uteservering, det gör att det blir uteservering runt hela torget, säger Brazer Bozlak, vd för restaurang Basta.

Han tror att koncentrationen av krogar kommer att gynna alla runt Sveatorget.

– Vi har sett att mellan 15 och 20 procent av våra gäster på Basta Urban Italian i Falun är från Borlänge. Det här kan göra att fler stannar i Borlänge, säger Brazer Bozlak.

Han ser att nysatsningar inom kroglivet har utvecklat andra städer i Mellansverige.

– I Örebro till exempel har restauranglivet blommat upp de senaste åren. När det poppar upp nya restauranger får folk en anledning att gå ut och äta. Så kan det bli här också, ena gången går man till Pitchers, en annan gång till Blackstone och efter det går man till oss, säger han.

Basta öppnar restaurang i en stor lokal som tidigare innehållit en sushirestaurang och en butik för bröllopsklänningar. Flera väggar har tagits bort för att nysatsningen ska få plats.

Basta var redan från början tänkt att bli en restaurangkedja. Brazer Bozlak har försökt att återskapa de italienska restauranger han besökt i USA.

– Jag läste till arkitekt i USA och hängde mycket på restauranger i San Francisco. Jag ville skapa en hipp restaurang med pasta och pizza, säger han.

Det känns som att du har kollat en del på kedjan Vapiano, också?

– Självklart har jag sneglat på Vapiano. De vill inte in i de mellanstora städerna i Sverige. Det vill vi. På sikt vill i etablera oss i städer som Västerås och Karlstad. En sak som vi och Vapiano har gemensam är att vi serverar färska pasta och pizza, säger Brazer Bozlak.

För att kunna förverkliga drömmen om en restaurangkedja gäller det att ha koll på ekonomin. De tre första krogarna, i Falun, Borlänge och Gävle ska drivas i egen regi, senare kan det bli tal om andra får driva Bastakrogar som franchisetagare.

– Jag måste kunna visa en bra bruttovinst för att visa framtida franchisetagare. Vår restaurang i Falun har haft öppet 1,5 år och den har betalat av sina skulder och kunnat finansiera öppningen av två restauranger. Vi vill ha en bruttovinst på 20 procent på våra restauranger. Det gör att franchisetagaren får 14-15 procent om vi får 5 procent, säger Brazer Bozlak.

I Falurestaurangen arbetar 15 personer, när krogarna i Borlänge och Gävle är i full gång räknar han med att ha cirka 50 anställda.

– Jag hoppas på en omsättning på 45 miljoner kronor för de tre krogarna under 2019, säger Brazer Bozlak.