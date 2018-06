Stack till Rättvik för att skapa musik - nu är ALVAs nya singel här och album stundar: "Ska försöka spela så mycket som möjligt nu"

Mycket av musiken som Alva skriver är utifrån egna upplevelser. Tidigare låtar som "Let her Go" och "Rule You" spelades flitligt på P3 och det självupplevda på nya singeln "Transparency" är inget undantag.

– Jag träffade en kille förra året på en efterfest och du vet när det känns som om man träffar en fantastisk människa och tror att det kommer gå asbra?

Hur gick det?

– Det gick åt helvete som sagt tyvärr och han sa "jag är inte redo", men jag tvingade ut honom på en dejt som gick bra men sen sågs vi tyvärr inte mer.

Vi packade ihop allting för att åka en helg till Rättvik för att skriva låtar

Men händelsen resulterade åtminstone i en låt. Fast tanken var först att det skulle vara en ledsen pianoballad, men det ändrades faktiskt i Rättvik.

– Förra hösten drog jag ihop ett band och vi packade ihop allting för att åka en helg till Rättvik för att skriva låtar under en helg. När vi hade spelat ihop oss, så valde jag att visa dem den här låten och det blev svinbra.

Sen släpper jag en till singel i höst och sen ett album

► Lyssna ALVAs senaste låt "Transparency" här nedanför:

Borta är det nedstämda pianot och istället är det en popdänga som skapades med ett upptempo beat, även om texten är något melankolisk - något som är lite av en röd tråd i Alvas musik.

Singeln är nu släppt och i sommar stundar faktiskt åter en vända till Rättvik, där hennes mor bor, men också en tid där musiken ändå är i fokus.

– Jag ska försöka spela så mycket som möjligt nu och sen släpper jag en till singel i höst och sen ett album.

Tidigare har du släppt en EP med låtar som "Rule You" och "Let Her Go", kommer de inkluderas på albumet eller är det helt nya låtar?

– Det är helt nya låtar. Jag har inte tålamod att göra låtar över en lång tid, utan måste göra det direkt så tanken är att skriva nytt under sommaren också.

