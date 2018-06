Varningen gäller för de södra delarna av länet, där det under kvällen väntas dra in snabbt tilltagande nordvind med vindbyar på omkring 21 meter per sekund.

Enligt definitionen av en klass 1-varning så innebär vindbyar mellan 21 och 25 meter per sekund att grenar och enstaka träd kan knäckas och vinden kan också innebära problem för höga fordon.

