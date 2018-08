Skott från Dalarna svävar högt på Way Out West

Dalarnas popunder Skott gjorde under helgens Way Out West sin enda svenska festivalspelning i sommar. Innan hon klev på scenen för att blända Göteborgspubliken med sina bitterljuva popsymfonier, fick nöjesredaktionen en pratstund med sångerskan från Vikarbyn; om färden från Siljansbygden ut i popvärlden, och om återresorna hem.

Steget kan tyckas vara långt från att spela gånglåtar på fiol i uppväxthuset hemma i Vikarbyn, till att skapa popmusik som hyllas på Twitter av stora stjärnor som Katy Perry och Lorde. Men för Pauline Skött – eller Skott, som hon kallar sig som artist – är det två världar som har samspelat med lätthet, och fortsätter göra det.

Sedan Skotts debutsingel ”Porcelain” släpptes i juni 2016 och då gjorde stormsuccé på trendsättande musikbloggar och radio både i Sverige och utomlands (och även hajpades av nämnda popstjärnor), har den 26-åriga Rättviksdottern blivit en av Sveriges mest lovande nya popartister på global nivå. En färd mot populärmusikalisk storhet där hon fortsätter att släppa graverande popsmaragder – med EP:n ”Stay Off My Mind” från i våras som den senaste i raden. Allt medan hon ständigt återbesöker hembygden.

Dalarna har blivit jätteviktigt. Det är ett vattenhål för mig.

– Jag åker hem till mamma och pappa i Vikarbyn minst en helg i månaden. Ofta blir det längre besök. Det har blivit ett ställe som jag kan koppla av på, eftersom Stockholm är så associerat med arbete för mig. Dalarna har blivit jätteviktigt. Det är ett vattenhål för mig.

Det säger Skott när tidningen får en pratstund med henne på Way Out West i Göteborg, där hon senare samma kväll ska göra sin enda festivalspelning i Sverige den här sommaren. Att valet föll på Way Out West beror på att det var just här som Skott gjorde scendebut, 2016.

– Jag fick ett så bra första intryck av Way Out West, då jag gjorde min första spelning här som Skott, på Pustervik. Det var riktigt nervöst, och blev till något avgörande för mig. Jag visste inte hur jag skulle reagera på att vara så personlig på scen. Men jag kom fram till att jag gillade det.

Vi är flera journalister som vill prata med sångerskan, som inte alltid har varit lättillgänglig för lokalpressen – men till vår glädje låter hon hemlänets dagstidning få den första intervjutiden. Och kanske ligger det något avväpnande i att få börja berätta om sin musikaliska resa för en reporter med en näraliggande geografisk utgångspunkt? Gymnasietiden tillbringade Skott i Falun.

– Jag gick estetisk musiklinje på Haraldsbogymnasiet. Så även Falun känns som hemma för mig, säger Skott, för stunden ledigt klädd i grå huvtröja, under en jeansoutfit – som hon inom kort kommer att byta till den vita, luftiga sidensärk som hon har på sig under kvällens konsert.

Jag växte upp med folkmusik. Jag och mina systrar spelar alla fiol, och resten i Vikarbyn också, i princip.

Men Skott är smakfullt utsmyckad även så här, backstage - med ett flöde av små guldknappar insydda i jeansjackan. Och hennes smycken – tunna, men väl synliga guldörhängen, liksom silver och guldarmband, silverringar på vänsterhanden, och tre ringar med runda stenar på högerhanden. En estetik som andas lika mycket nordiska folksagor som science fiction – ett gränsland där Skott i högsta grad har sin kreativa grund. I tonåren gick fingrarna gick från fiolstråke till tv-spelskontroller.

– Jag växte upp med folkmusik. Jag och mina systrar spelar alla fiol, och resten i Vikarbyn också, i princip. Jag började när jag var fyra, så fort jag kunde hålla i en fiol. Och idag känner jag mig mer och mer tacksam till det arvet, då jag tror att det har påverkat mig på ett väldigt bra sätt. Det här med att få kunna vara opretentiös och lekfull när man gör och spelar musik. Som det är på spelmansstämmor. En väldigt inkluderande kultur, där de mest rutinerade spelar med nybörjarna, och där det är okej att spela fel och haka på igen. Där man kör på tills det sitter. Det förhållningssättet har format mig väldigt mycket.

Datorspelandet upptäckte Skott under högstadietiden.

– Jag fick nya vänner som höll på med tv-spel och datorspel, vilket jag fastande jag för. Dels såklart spelandet, men främst musiken. Jag fascinerades av soundtracken. Jag hade en MP3-spelare med musiken från bland annat Nintendo-spelen Final Fantasy, Zelda och Castlevania. Sen visade en vän hur man kunde använda ett gratisprogram som heter ModPlug Tracker och programmera små blippiga låtar i en liknande stil. Det var min story hobby i några år. Jag har kvar i alla fall hundra sådana låtar. Och det var då jag började drömma om att jobba med musik, som kompositör för film eller datorspel.

Det som Skott faktiskt sedan kom att bli känd för – kraftfullt svävande pop – fastnade hon själv för först i 16-årsåldern. Då var det brittiska bandet Muse som blev de stora idolerna.

– Kanske delvis för att deras musik är just väldigt symfonisk, som mycket datorspelsmusik är, spekulerar Skott.

Anledningen till att Skott den här sommaren håller nere på konserterna, är att hon arbetar med två kommande album parallellt (där det första blir ”syrligt och mörkt” medan det andra blir mer ”drömskt och ljust”), av de totalt tre album som hon är kontrakterad för. Sedan debuten har det blivit sju singelsläpp och en EP. Albumformatet har inte känts viktigt, förrän nu.

– Jag har varit väldigt fokuserat på enskilda låtar, men har nu börjat utforska det här med album, att tänka ut en hel värld för ett visst antal låtar. Jag gillar det, men det finns inget rätt eller fel. En låt kan få vara sin egen. Sedan är det häftigt om man även kan skapa något större.

Ambitionen är att innan årsskiftet släppa två singlar från debutalbumet. ”Men vi får se, det tar alltid längre tid än man tror”, säger Skott.

Att det är många som är otåliga inför fler Skott-släpp, blir tydligt senare samma kväll – då Skott kliver ut på scenen i Linnétältet, inför en ansenlig publikskara (trots att Lily Allen spelar samtidigt på stora Azalea-scenen). Uppbackad av tre manliga musiker, sjunger Skott sig igenom sina singelsläpp, sin EP och den nya låten ”Long Lost Love”, med en energi och gnista som märkbart tjusar åskådarna. Publiktilltalet är bedårande artigt. När hon säger att hon heter Skott ropar en man glatt ”Vi vet!”.

På scenfonden projiceras en blandning av Skotts musikvideos, albumomslag – och så hennes släktsigill, ett intrikat ornamenterat H. Allt omslutet av tidigare nämnda formuttryck, lika pastoralt romantiskt som överjordiskt. Ekandes lika mycket av vemodet från folklåtar i moll, som av fantasivarelser i digitala galaxer. Skott är ett exceptionellt musikaliskt väsen, där hon graciöst för sig runt över scenen.

Många i publiken sjunger med i låtarna, som exempelvis titelspåret från senaste EP:n ”Stay Off My Mind”, och mot konsertens slut tackar en överväldigad Skott publiken för deras engagemang. Men för Skott själv är det melodierna och inte texterna som prioriteras. Känslan styr allt.

– Det instrumentala kom först för mig, medan rösten som instrument kom ganska sent, precis som låttexter. För mig handlar det främst om att skapa en viss känsla, snarare än att berätta en konkret historia. Och uppfylls man av känslorna från en melodi, då kommer även berättelsen.

FAKTA / SKOTT

Namn: Pauline Skött

Artistnamn: Skott

Ålder: 26

Från: Vikarbyn, Rättvik

Bor: Stockholm

Sysselsättning: Artist, låtskrivare, sångerska

Aktuell med: EP:n ”Stay Off My Mind”, tillgänglig på alla plattformar.

Diskografi

"Porcelain" (singel, 2016)

"Wolf" (singel, 2016)

"Amelia" (singel, 2016)

"Lack of Emotion" (singel, 2016)

"Glitter & Gloss" (singel, 2017)

"Mermaid" (singel, 2017)

"Remain" (singel, 2017)

"Stay Off My Mind" (EP, 2018)

Nomineringar och priser

Denniz Pop Awards, 2017 / Årets rookie (nominerad)

EBBA Awards, 2018 / European Borders Breakers (vinst)

P3 Guld, 2018 / Årets Pop (nominerad)

P3 Guld, 2018 / Framtidens Artist (nominerad)

För mer information, besök Skotts hemsida:

http://skottmusic.com