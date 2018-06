Youtubern Tobias från Säter har 480000 följare: "Faller nog för allt knäppt jag gör"

21-årige Säterbon Tobias André är YouTube-stjärna. Under namnet BikiniBodhi har han genom spelskicklighet och fyndiga kommentarer fått över 481 700 följare på plattformen, vilket förra veckan tog honom till Los Angeles och världens största dataspelmässa E3.

Det är en sak att sitta hemma i Säter och tävla i förstapersonsskjutspel mot spelare från andra länder, över videoströmningssajten Twitch. Att resa till Los Angeles och världens största dataspelsmässa E3, är en helt annan. Det fick 21-årige Tobias André erfara förra veckan, och väl på plats hemma i Dalarna igen är hans entusiasm stor.

– E3 var helt sjukt och Los Angeles är en otroligt fin och öppen stad. Jag hade aldrig varit i USA innan, så det var en extrem kontrast jämfört med de svenska storstäder jag är van med.

Tobias André var inbjuden till den prestigefulla jättemässan av spelföretaget Ubisoft Nordic, på grund av sitt kändisskap som humoristiskt fyndig spelkommentator i sociala medier – där Tobias går under namnet BikiniBodhi. Uppdraget var att videoblogga från mässgolvet.

– Jag gick runt vloggade och gjorde promotion för de Ubisoft-spel som jag gillar. På vägen träffade jag en del fans, och stämde även träff med en annan spelkommentator. Riktigt roligt!

Som BikiniBodhi är Tobias André aktiv på flera plattformar, men störst är han på YouTube – där hans spelvideor på ett år har gått från 5000 till i skrivande stund 481718 prenumeranter, varav flera från Dalarna. Hittills har hans finurliga observationer till förstapersonsskjutspel som Rainbow Six: Siege visats över 57 miljoner gånger.

– De som prenumererar på mina videor faller nog för allt knäppt jag gör med mina kompisar, och för att jag inte spelar som man förväntas spela, spekulerar Tobias.

Då världens största YouTube-stjärna tillika spelkommentator PewDiePie är svensk (med över 63 miljoner prenumeranter), har Tobias självfallet en åsikt honom (”Personligen gillade jag när han spelade mer, men jag ogillar inte hans nya YouTube-innehåll”). Favoriten är dock den amerikanske spelkommentatorn VideoGameDunkey, med 4,7 miljoner prenumeranter.

– Jag har följt honom i flera år och nu tisdag den 19:e ska vi faktiskt spela i samma turnering.

Att BikiniBodhi har tagit sig högt upp i spelkommentatorsvärlden är det alltså ingen tvekan om. Något som även understryks av att han nyligen har bildat aktiebolag, där utvecklingen av ett eget dataspel är ambitionen.

– Jag har alltid velat utveckla spel eftersom jag har så många bra idéer, och nu får jag äntligen chansen att visualisera dem. Jag kan inte gå in i detalj på spelen än, men det är på god gång.

YouTube kommer att fortsätta vara den självklara spelvideoplattformen, tror Tobias André.

– Trots att konkurrensen där idag är enorm, och trots vissa tekniska problem så är det en extremt bra plattform där du kan växa när du väl kommit igång. För det krävs det ett eller två klipp i veckan, och att man håller kvaliteten uppe.

Det explicita våldet i förstapersonskjutarspel är inget som stör Tobias André, och han anser att det inte går att sammankoppla verkligt våld med fiktivt.

– Det är något som USA:s vapenlobby försöker hävda, då deras vapenlagar inte håller. I själva verket hjälper våld i spel en faktiskt att att avreagera sig. Där kan man göra allt som man inte bör göra i verkligheten, och vettiga människor vet skillnaden på spel och verklighet.

Och högst verkliga är Tobias Andrés möjligheter att göra karriär som spelkommentator. Men även om följarantalen och sponsoravtalen skulle frodas ännu mer, kommer han troligtvis att inte att ”göra en PewDiePie” och flytta utomlands, utan stanna hemma i Dalarna.

– USA är definitivt lockande, men samtidigt gillar jag lugnet här i Dalarna. Det är en helt annan fart när man är någonstans som inte känns som hemma. Även om drömmen är Hawaii.

FAKTA / TOBIAS ANDRÉ

Ålder: 21 (fyller 22 i juli).

Sysselsättning: ”Youtube och Twitch fullt ut”.

Favoritspel just nu: Rainbow Six: Siege

Favoritspel för alltid: The Legend of Zelda: The Wind Waker

Om namnet BikiniBodhi: ” Det startade med att jag är besatt av bankrånsfilmer, speciellt Point Break där en av huvudkaraktärerna heter Bodhi. Jag älskade namnet, men det var inte unikt nog av sig själv, så jag la till Bikini så det blir en ordlek där det låter som ”bikini body”.

Se BikiniBodhis videor: https://www.twitch.tv/bikinibodhi. Sök på ”BikiniBodhi” på YouTube.