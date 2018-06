Späckad nöjessommar i ladan – TV: Här bjuder Ädla Toner på några smakprov

TV: Vad är det som låter i ladan? Här är några smakprov från Good new days

Marit Ädel som står bakom Ädla toner har en lång musikalisk bakgrund. Hon har i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan drivit många musikaliska studiecirklar. Hon har hållit shower i Säter i 27 år och även gjort gästspel, bland annat på Klockargården i Tällberg.

När hon fick höra idén om underhållning den stora ladan i Forsnäs blev hon eld och lågor.

– Ja, det är fantastiskt fint här med utsikten över älven. Jag tror det blir en bra kombination med underhållning i den här lugna och fina atmosfären, säger hon.

Att få folk att hitta till Forsnäs och fylla de 200-250 platserna i den stora ladan tror hon inte blir några problem.

– Nej, jag tror att folk gillar att det är lugn och ro och tystnad omkring. Det saknas idag, säger Marit Ädel.

Under en pressvisning passade Marit och hennes adepter på att ge ett smakprov av vad som komma ska under sommaren med titeln Good new days. Det handlar om allt från frukostklubb med sång och musik, till barnshow, magisk afton och musikalhelg.

– Då kommer också Sofia Rågenklint från Äppelbo att vara med, men annars är vi så moderna att vi nästan bara har lokala, närproducerade förmågor, säger Marit och skrattar.

Sommarunderhållningen arrangeras av Ädla Toner, Café Forsnäs och Studieförbundet Vuxenskolan.