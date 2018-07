Risk för vattenbrist på lasaretten vid kris - måste ses över direkt

Vatten är en av de grundläggande förutsättningarna för att kunna bedriva ändamålsenlig hälso- sjukvård. Så står i rapporten och där vattnets funktioner - som dricksvatten, men också till elförsörjning och hygien - nämns.

– Det konstateras i rapporten att landstinget har en ändamålsenlig vattenförsörjning, med tydlig organisation, ansvarsfördelning och en ändamålsenligt risk- och sårbarhetsanalys. Det beskrivs också att krisberedskapen fungerar väl vid våra båda största akutsjukhus, Falu lasarett och Mora lasarett, men att det finns behov av åtgärder för Avesta lasarett, säger Kari Kelkkanen.

Men i rapporten framgår det att inget av lasaretten, som också klassas som akutsjukhus, klarar sig i sju dygn om krisen slår till - något som är väldigt allvarligt, påpekas det, då det har omnämnts som en av målsättningarna för akutsjukhusen inom landstinget.

Det saknas också, enligt KPMG, tillräckliga nödvattenplaner för sjukhusen. Men det ses också över nu, enligt Kari Kelkkanen.

– Man måste också komma ihåg att kraven på nödlägesberedskap har ökat markant under senare år och arbetet för förbättrad robusthet har bearbetats bit för bit. Högst prioritet har lagts på att säkerställa robustheten för de två största akutsjukhusen, Falu lasarett och Mora lasarett, vilket är en anledning till att arbetet inte kommit lika långt för alla anläggningar.

Sjukhusen har olika brister i beredskapen vid nödlägen. Delar av rapporten är sekretessbelagd, men bland annat nämns det att samarbeten mellan vattenleverantörerna och landstinget måste bli bättre.

Där pekas Avesta lasarett ut framför allt som bristfällig. Där saknas det exempelvis fortfarande reservvattenförsörjning, trots att det påtalades av länsstyrelsen år 2012.

Rören är också formade på ett sånt sätt - till skillnad från lasaretten i Mora och Falun - att man bara kan stänga av vattnet i hela sjukhuset, vilket gör att det inte går om styra om vattnen inom verksamheten.

– Det är av naturliga skäl som lasaretten i Mora och Falun har prioriterats, men just nu pågår möten och diskussioner om en bättre samverkan med den lokala vattenleverantören och olika lösningar, säger Kelkkanen.

Det har funnits tankar om att använda en egen vattentäkt för lasarettet i Avesta, men förslaget avvecklades.

– Under förra året framarbetades tekniska försörjningsplaner för Avesta lasarett, som konstaterar nuläget och ringar in behov av förbättringar. Vi ska titta på de tekniska lösningarna nu. Vi har också påbörjat ett förbättrat samarbete med vattenleverantören nu under 2018, säger Kari Kelkkanen.

Egentligen är det kommunernas som är lagstadgade att ha koll på vattenförsörjningen, enligt Lagen om allmänna vattentjänster, LAV.

Men samtidigt slår rapporten fast att "detta fråntar dock inte landstinget skyldigheten att säkerställa att vattenförsörjningen i olika situationer är tryggad vid landstingets vårdinrättningar".

Landstinget har därför inlett en process för att säkerställa vattenförsörjningen och har börjat sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys, men KPMG ser också att den genast ses över.

"Det finns tydliga brister i beredskapen av ett nödläge", står det i rapporten.

– Vi tycker ändå vi ligger bra till utan att för den skullen vara i mål, säger Kari Kelkkanen.

Verksamhetscheferna har också intervjuats på de olika lasaretten i rapporten.

Där menar de att de övar på olika krisscenarion ofta, till exempel om strömmen försvinner. Fast några särskilda övningar för vattenavbrott har de inte genomfört.

Landstinget har då sagt att den sortens avbrott inte tillhör vanligheterna - något som rapporten slår ner på och inte ser som ett tillräckligt argument.

Vad görs nu för att säkerställa vattnet när krisen slår till?

– Vi kommer att arbeta vidare för robust vattenförsörjning för samtliga akutsjukhus, både genom tekniska lösningar och genom samarbete med kommunerna och vattenleverantörerna. Det är också viktigt att arbeta vidare internt tillsammans med hälso- och sjukvården vad gäller rutiner och prioriteringsordning av verksamheter vid ett eventuellt vattenbortfall. Det är steg ett, säger Kari Kelkkanen.

– Sen är det bra att frågan lyfts och det är bra att vi träffas och diskuterar det här nu, för det är absolut något man behöver trimma. Vattenbortfall är som vilka övningar som helst, men det är något som vi är vana med i Sverige att fungerar. Men det kan bli problem och då är det bra att rapporten sätter fingret på det.