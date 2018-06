Richie Ramone om återkomsten till Dalarna: "Kan bli sista gången ni ser mig i Sverige"

I augusti 2017 gjordes den oväntade spelningen på Kulturgaraget i Avesta då Richie Ramone, från amerikanska punkpionjärerna Ramones, kom till stan. Sverigeturnén blev så lyckad, att han bestämde sig för att göra en till med elva stopp. När vi hörs på telefon är han på Bromma flygplats och på väg till första stoppet Gotland. Avesta är en av fyra orter han besöker åter tillsammans med Karlskoga, Gävle och Stockholm.

Vi nämner att dagens stora nöjesnyhet vid tidpunkten för samtalet, är den om att Bråvalla läggs ner, med stor säkerhet på grund av att amerikanska festivaljätten Lollapalooza ska anordnas i Stockholm på samma datum. Och trots att Ramones får klassas som ett stort band i rockhistorien, kommer inga erbjudanden från större festivaler i stil med Lollapalooza.

– Vi är inte tillräckligt stora. Och vi spelar inte för 20-åringarna. De kommer aldrig till våra shower, förutom i Sydamerika. Ungdomarna har internet absolut, men de måste ha någon i sin närhet som lär dem om Ramones. För annars måste du fortfarande leta efter det. De flesta som ser oss i Sverige är sisådär 45 år. De som är 60-70 som jag går inte ut längre.

Undertecknad hade föreställt sig att Ramones hade en stabil återväxt i fanskaran, men inte om vi ska tro Richie Ramone.

– Tidvågen förändras. Och ljuset i tunneln dimmas sakta ut. Det är bara jag, C.J. och Marky kvar i livet nu bland medlemmarna och när vi slutar spela är allt över. Det här kan mycket väl vara sista gången folk kan se mig i Sverige.

I februari avled Richies far och bara en månad senare kom hyllningssingeln "The Last Time". Vilken även släpps som flexidisc, tillgänglig på Sverige-turnén.

– Det kom väldigt plötsligt och var tufft då det är första gången jag förlorade en förälder.

Sa han någonsin vad han tyckte om din musik?

– Nja, han var nog mer inne på instrumental musik än punk.

I november kommer också Richie Ramone ut med sina memoarer "I Know Better Now", spökskrivna av Peter Aaron.

– Det är min livshistoria före, under och efter The Ramones (han var trummis i gruppen 1983 till 1987). Den innehåller ingen dekadens på det sättet nej. Men den är jättebra, och går att förbeställa redan nu.

Richie Ramones spelar på Broken Dreams i Borlänge den 26 juni och på Kulturgaraget i Avesta den 29 juni.