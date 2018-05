REPLIK: Vi förstår att resenärerna drabbas negativt – men vi måste prioritera bort turer med lågt resande

Svar till insändaren "Dalatrafiks annons är ett hån mot oss som försöker pendla från Rättvik till Falun" som publicerades i DT den 16/5:

Under sommaren görs det normalt en reducering av vårt turutbud runt om i länet. Detta baseras på hur resandestatistiken har sett ut under motsvarande period tidigare år. Vi kan konstatera att den tidiga turen på linje 132 har haft ett mycket lågt resande under sommaren och därför väljer vi i år att inte köra denna.

Turen kommer dock att återkomma i augusti då vi ser att resandet är högre när det inte är semestertider. Pendlingsmöjligheterna från Rättvik mot Falun, Borlänge och Mora är trots detta mycket goda även under sommaren och vi kommer exempelvis att köra 14 turer per vardag från Rättvik till Falun.

Vi förstår att de resenärer som trots allt har använt sig av de turer som nu försvinner drabbas negativt. Med de ekonomiska resurser som kollektivtrafiken har tilldelats finns det dock inte fog för att köra turer där vi är medvetna om att resandet är lågt. De resurser som finns behöver prioriteras till de sträckor där de gör mest nytta.

Bengt Benjaminsson, förvaltningschef i kollektivtrafikförvaltningen i Landstinget Dalarna