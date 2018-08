Recension: The Darkness arrogans och humor blir underhållning i toppklass

På en scen mitt ute i ett grusfält uppe på Lugnet så står fyra brittiska musiker iklädda färggranna kläder och utsvängda byxor. Sångaren kråmar sig, dansar, sjunger i falsett.

Framför dem står en publik nästan enbart klädda i svart med allvarliga miner. För en åskådare blir kontrasten komisk.

The Darkness sticker ut på Sabaton Open Air. De går hela vägen med sin sin arroganta attityd och 70-tals blommande rock i både musik, klädsel och uppträdande.

Framförallt är de, eller sångaren Justin Hawkins ska sägas för resten av bandet är mest stillastående, oerhört roliga. Jag har förmodligen aldrig flinat och småskrattat så mycket på någon rockkonsert förut.

Justin är på gott humör, han leker golf med micken, står på huvudet och klappar "händerna" med fötterna, spexar, juckar, studsar, slänger ut plektrums till åskådarna, leker arrogant världsstjärna med stor självdistans.

Han har ingen catsuit för dagen men en klassisk vit outfit som för tankarna till de stora 70-tals banden som Van Halen eller Led Zeppelin. Det slänger han senare av sig för en t-shirt och gympashort – såna där man hade på skolgymnastiken på 80-talet. Det blir en stark humoristisk visuell effekt.

Därtill driver han flera gånger med både bandet och oss i publiken.

"Jag älskar tystnaden efter applåderna. Speciellt när folk står så här: (illustrerar en gapande staty). Det är därför vi spelar!" utbrister han.

Aldrig blir Justin sur eller irriterad över stela människor, han försöker istället ännu mer att få igång besökarna, och det lyckas han med. När han en bit in i konserten ber folk att hoppa så gör dem det omedelbart. Hans intensiva och energiska framträdande blir en charmattack som är omöjlig att motstå.

Musiken? Ärligt talat är det en ojämn konsert. Ett av Justins improviserade gitarrsolon får åtminstone mig att grimasera. Körsången skorrar falskt i mina öron en gång och vissa låtar håller inte måttet helt.

Andra låtar är lysande klassisk rock, i flera fall dessutom bättre än studioversionen, som Barbarian eller Every inch of you vilka låter fantastiskt bra live. Givetvis får publiken det många har väntat på, "I believe in a thing called love", men den avhandlas mer på rutin.

Höjdpunkten är Givin Up och One way ticket to hell där bandets gitarrdrivna rock gör sig allra bäst.

Överlag är konserten ett lyckopiller, både i den befriande charmerande attityden, uppsluppna rocken och Justin Hawkins utflippade agerande som stundtals för tankarna till en Monty Python sketch. Underhållning i toppklass.

PÅ SCEN

the Darkness

Scen 1, Lugnet, Sabaton Open Air

Fredag 17 augusti 2018

Betyg: 4 av 5