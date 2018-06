Recension: Så bra var Nick Cave – mitt i teknikhaveriet traskade Gud in i Dalhalla

► [+] VIMMEL: Nick Cave & The Bad Seeds: var du där? Kolla in bilderna!

"What a fucking incredible place". Nick Cave blickar storögt mot kalkstensbrottet. Han har just rivit av inledningsnumret "Jesus Alone" från 2016-släppet "Skeleton tree". Ett album vars kärna är sörjandet av sonen Arthur Caves tragiska bortgång för tre år sedan när han hög på LSD ramlade nedför en klippa vid Ovingdean Gap i Brighton.

Nick Cave är känd för att vara en intensiv liveartist. I Dalhalla är han manisk.

När han fattar tag i publikens händer är det snarare han som håller hårt i dem, än tvärtom. Det är desperation, brinnande sorg och djup längtan.

Publikens agerande är annorlunda. Man rycker inte tag i Nick Cave. Man vidrör honom försiktigt, smeker vördnadsfullt, med den innerligaste av respekt. Som vore han Jesus. Eller Gud.

Knappt halvvägs in i spelningen får gitarristen Warren Ellis stora problem med sin utrustning. En ljudtekniker gör sitt bästa, men problemet vill inte försvinna. Nick Cave skämtar om det inledningsvis, men när han snart därpå avbryter sig själv mitt i sin signaturmelodi "Into my arms" och svär över den trasiga förstärkaren (eller pedalen) anas viss irritation. Och stämningen blir faktiskt tryckt på läktarhåll.

Men att se är att tro. Australiensaren beslutar sig för att under teknikstrulet – första gången denna turné – spela sanslöst vackra "God is in the house".

Och visst är han det.

Skymningen ger sig till känna. Nick Cave är som bäst i skymningen.

Under "The weeping song" ställer sig alla på sittplats upp. Det är som om en allsmäktig kraft plötsligt rycker upp alla ur stolarna. Cave beger sig ut i publikhavet, som bokstavligt talat delar sig på mitten. Han är långt uppe bland sittplats nu, och de 4 300 besökarna håller andan när direktiven kommer: "Klappa, klappa så här, sluta klappa". Cave dirigerar rak i ryggen. Säkerhetsvakterna ser panikslagna ut.

Under "Stagger Lee" dras i sedvanlig ordning ett 50-tal åskådare upp på scenen. Det ser både kaosartat och organiserat ut. Framför allt är det lycka.

"Push the sky away" brukar vara avslutningsnumret, men därefter kör Nick Cave till allas förvåning inte bara ett utan två extranummer; "City of refuge" och "Rings of Saturn".

Det känns allra mest som en magisk kväll. Den skymmande himlen trycks undan av viljekraft och kvällen vill inte ta slut. En kväll då Gud traskade in i Dalhalla.

Inför spelningen övervägde jag att, utifall detta skulle bli en grådaskig tillställning och infallsvinkeln inte riktigt stå att finna, utgå från mina egna Nick Cave-erfarenheter och bygga recensionen utifrån dem, med trötta paralleller och historisk presens. Hur jag under mina yngre dagar i kollektiv varenda kväll somnade med min bästa vän genom att lyssna på The Boatman's call-skivan från start till sista ton, omgärdad av dricksglas med intorkat rödvin medan cigarettröken fortfarande låg tung i rummet.

Nu slapp ni den pretentiösa sörjan.

Tacka ovan nämnda Gud för det.

Nick Cave

Dalhalla, 15 juni 2018

Publik: Cirka 4 400

Betyg: 4/5

