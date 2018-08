Recension: Eld och krig när Sabaton upprepar succén

Det var problem med att få tillstånd för pyrotekniken ända in på fredagen. Hade det inte löst sig kunde historien ha blivit annorlunda, för eld är en stor del av Sabatons scenunderhållning.

Nu blev det som vanligt en rad explosioner, eldsprutande och tillhörande "pansarvagn" på scen. Sabatons konserter är framförallt en underhållningsmaskin mer än en musikalisk upplevelse.

Att se Sabatons avslutande konsert på Sabaton Open Air är lite som att se nyårssketchen där butlern frågar "same procedure as last year?".

Jajamen, till förmodligen mångas glädje.

Man kan räkna med pyroteknik, krigsromantik och dundrande musik som rullar ut över Lugnet och en fanatisk publik.

Primo Victoria, To hell and back och Shiroyama lär alltid spelas, och publiken – som tillhör bland de mest entusiastiska jag sett – lär alltid vråla, dansa, sjunga med och pumpa nävarna i luften.

Musikaliskt så behövs det ett nytt album, det märks på bandet. De får den bästa publikresponsen på klassikerna, men de livar upp mest och blir också bäst, när de spelar låtar de sällan eller rentav aldrig har spelat förr live, som Metal Ripper.

De spelade också flera låtar från skivan Art of War då det är tioårsjubileum sedan den släpptes.

I övrigt är det förstås en underhållningsmaskin som är svår att inte ryckas med i initialt, men stundtals blir det lite trött.

Som när man till exempel hör samma Tobbe-skämt av Joakim som ifjol, och vissa populära låtar görs mer på rutin än med passion. Det behövs också en ny scenshow och jag ser i alla fall fram emot ett pånyfött och taggat Sabaton nästa år, med förmodligen en ny skiva i bagaget.

Bästa låtar ikväll blev Unbreakable, Coat of Arms och Metal Ripper.

Publikmässigt så spöar Sabaton alla andra band, succén upprepas och världsband som Sepultura eller Darkness fick bara en bråkdel av publik i jämförelse. Fältet var fullt och familjer satt uppe på grässlänten och njöt av showen.

Det kändes som om möjligt ännu mer folk i publiken i år, och det slogs också rekord i internationella besökare som kom från mer än 40 olika länder enligt sångaren Joakim Brodén.

Setlist:

Ghost DivisionArt of WarUnbreakableCliffs of GallipoliPrice of a MileCarolus RexLivstid i KrigSwedish PagansBlood of BannockburnWinged HussarsLost BattalionLast StandShiroyamaSpartaCoat of ArmsMetal RipperPrimo VictoriaTo Hell and Back

PÅ SCEN

Sabaton

Lugnet, Sabaton Open Air

Lördag 18 augusti 2018

Betyg: 3 av 5