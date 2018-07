RECENSION: Nationalteatern får det ännu att rycka i proggnerven

Nationalteaterns Rockorkester firar i år 40-årsjubileum, och trots nytillkomna yngre medlemmar var denna ålder synbar både på och framför scen, när proggikonerna i söndags intog Dalhalla. Men Göteborgsveteranerna är fortfarande högst relevanta, och får det ännu att rycka hårt i proggnerven.

Artist: Nationalteaterns Rockorkester

När: 15 juli, 2018

Var: Dalhalla, Rättvik

Publik: 926

Längd: 90 minuter

Betyg: 3,5/5

I år är det 40 år sedan Nationalteaterns Rockorkester bildades som utbrytarenhet från Sveriges mesta proggunderhållare Nationalteatern – som på 70-talet blev till ett folkligt fenomen genom album som ”Livet är en fest” och ”Barn av vår tid”, och hyllade på bred front även för sin barnunderhållning, med albumet ”Kåldolmar & Kalsipper”. Detta trots låttexter med brinnande vänsterrevolutionär glöd, och en inställning till droger (i synnerhet ”braja”), vars rättframhet sällan har skådats i svenskspråkig musik sedan dess – där både det negativa och positiva med olika berusningsmedel lyfts fram.

Inte heller tycks dessa subversiva aspekter av Nationalteaterns Rockorkester ha stått i vägen för deras comeback – trots dagens polariserade och moralpaniska (kultur)politiska klimat.

Inte heller tycks dessa subversiva aspekter av Nationalteaterns Rockorkester ha stått i vägen för deras comeback – trots dagens polariserade och moralpaniska (kultur)politiska klimat. En comeback som fick en rejäl skjuts av Ulf Dagebys medverkan i TV4-succéprogrammet Så Mycket Bättre, 2013 – där Nationalteatern-frontfiguren tolkades av bland andra rapparen Ken, och där Dageby själv spelade med exempelvis Bo Kasper. Året därpå följde två utsålda turnéer, och inväljandet av Nationalteatern som ett av de första banden i Swedish Music Hall of Fame, ihop med bland andra ABBA - som Nationalteatern berömt dissar i sin klassiska låt ”Doin’ the omoralisk schlagerfestival”.

En låt som – med nytillkomna medlemmen Matilda Sjöström på sång – var del av den rockriviga proggmixtur som ogenerat avnjöts av de 926 personer som tagit sig till Dalhalla i söndags, där många var uppenbara fans från när det först begav sig. Främst avslöjade av rätt ungefärlig ålder och överentusiastiskt medsjungande, men tydliga hintar gavs även av tatueringar, frisyrer och ”Livet är en fest”-tröjor. En betydligt mer publikgles afton än Björk kvällen innan (med drygt 5500 besökare), men likväl gemytlig för de närvarande.

Det skapas onekligen en lika nostalgisk som humoristisk stämning när man över hela kalkbrottet får höra orden ”Om du letar efter röka när du är i Göteborg”

Även Mattias Hellberg (från Hederos & Hellberg och The Hellacopters) är nytillkommen Nationalteatern-medlem, och var också först ut på scenen ihop med sina äldre medmusiker, för att riva av kultklassikern ”Bängen trålar” med en punkpoetisk strävhet. Detta intill Kalle Gustafsson-Jernholm på bas (tidigare medlem i Soundtrack of Our Lives). Och så Håkan Svensson på gitarr, och Ulf ”Vinyl” Stenberg på keyboard – som anslöt 2002 respektive 2014.

Allt uppbackat av Håkan Nyberg på trummor, nästan en originalmedlem, då han varit med sedan 1980. Och det skapas onekligen en lika nostalgisk som humoristisk stämning när man över hela kalkbrottet får höra orden ”Om du letar efter röka när du är i Göteborg”, inför en publik främst bestående av svajande, medleende 40- och 50-talister – som i flera av fallen säkerligen har letat just efter detta, någon partykväll på 70-talet i Sveriges näst största stad.

Vissa i publiken är särskilt begeistrade, och dansar och tjoar rätt igenom konserten. ”Kom igen Uffe”, ropar en man gång på gång. Och att det är 74-årige Ulf Dageby som är kvällens guru råder det ingen tvekan om. Konserten hade tjänat på en mer idérik scenografisk utformning - där den mörka avskalade scenen med standard-spotlights utgör en ännu större kontrast mot Björks överväldigande science fiction-scendekor kvällen innan. Men Ulf Dagebys blandning av skönt kufiskt mellansnack (”Johnny Depp är inte här!”), och framförande av Nationalteatern-hörnstenar, räcker långt.

Flummigt skojfriska. Klartänkt upproriska. En för Sverige viktig musikalisk och politisk samling fritänkare – då som nu.

Höjer upplevelsen gör även den solida leveransen av gruppens mer socialrealistiskt och rakt samhällskritiskt präglade låtar, som ”Barn av vår tid”, där Dageby själv blir betagen (”Jag blir så upprörd när jag sjunger den här”) – och där temat i högsta grad är relevant även i segregationens och de ökande samhällsklyftornas Sverige, 2018.

Och det är svårt att värja sig mot den hur hårt det rycker i proggnerven när Ulf Dageby mot konsertens slut stämmer upp i sång med både medmusiker och publik, i ”Livet är en fest”. Det luktar inte det minsta hasch, och ingen i publiken verkar särskilt berusad (och inte en enda person uppmanar till uppvigling mot Dalhallas vaktstyrka!), men ändå ”bubblar det i blodet” hos många på plats. Sammantaget är det ett autentiskt klingande Nationalteatern vi får se på Dalhalla denna kväll. Flummigt skojfriska. Klartänkt upproriska. En för Sverige viktig musikalisk och politisk samling fritänkare – då som nu.