P-Floyd intar Dalhalla för sjunde gången på fredag: "Känns som hemma"

Under många år vallfärdade Dalarnas så kallade "floydianer" till Ladan i Skog utanför Falun, för att hänföras av Pink Floyd-hyllningsbandet P-Floyds psykedeliska maximalism. Men sedan 2006 har det även strömmat ett tåg med batikfärgade t-shirts till Dalhalla varannan sommar, för de överväldigande P-Floyd-konserter som har hållits där. En av Sveriges mäktigaste scener, tillika en av världens mest unika - som niomannabandet har gjort till sin egen. Och på fredag intar de återigen kalkstensbrottet.

– Dalhalla känns verkligen som hemma nu. Det är otroligt skoj att som ett band från Falun och Borlänge kunna fylla denna underbara arena, säger bandet gitarrist Jan Stumsner.

Det är bara att lyssna på texterna som skrevs på 70-talet, som är lika aktuella nu som då.

Den första svindlande scenshowen på Dalhalla - med symfoniorkester, pyroteknik, ljusshower, laserstrålar och allmänt multimedialt skimmer - filmades av SVT, och sågs av 270 000 tittare när den sedan visades som dokumentär året därpå. Efter det har framgångarna och de bombastiska turnéerna avlöst varandra, där föreställningen "Seven Deadly Sins" från i fjol togs London, och till Globen i Stockholm.

Konceptet under fredagskvällen är att plocka isär och omtolka Pink Floyds klassiska album "Wish You Were Here" från 1975 - vars subversiva och samhällskritiska budskap fortfarande är träffande. Vad kan publiken vänta sig? Några syrliga kommentarer om världsläget? Blir det en känga till några världsledare?

– Ja, de får alltid en känga. Det är bara att lyssna på texterna som skrevs på 70-talet, som är lika aktuella nu som då. Så frågan är om det har blivit bättre. Men vi försöker dra vårt strå till stacken, säger Jan Stumsner.

Att tolka låtar från "Wish You Were Here" är givetvis något som P-Floyd har gjort länge, men Jan Stumsner menar att versionerna som kommer att slungas ut i Siljansmörkret på fredag bär på en tydlig förnyelse:

– Det är ett helt nytt tillvägagångssätt bakom vissa av dessa mästerstycken. Vi har tänkt lite mer 2018 när vi har jammat fram idéer i replokalen.

Om besökarna öppnar sina sinnen, så fyller vi dem.

P-Floyd är kända för sina spektakulära scenshower. Vad kan Jan Stumsner säga på förhand om det ljustekniska, pyrotekniska och multimediala upplägget, utan att avslöja för mycket?

– Vi har tagit med det bästa av det bästa. För första gången har vi med oss tolv dansare. Och så blir det flygplan, laser och en enorm ljusproduktion. Om besökarna öppnar sina sinnen, så fyller vi dem.

"Floydian" behöver man inte vara för att kunna uppskatta fredagens P-Floyd-föreställning, säger Jan Stumsner.

– Man behöver inte ens vara ett Pink Floyd-fan. Showen innehåller så många olika komponenter, kombinerade med bra och odödlig musik. Så det är bara att sitta ner och njuta.