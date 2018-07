Norska popstjärnorna A-ha gör sin enda Sverigespelning i Dalhalla: "Finns sämre sommarjobb"

Norska A-ha slog igenom med buller och bång i mitten av 1980-talet med debutsingeln "Take on me" och efterföljande hitlåten "The sun always shines on TV". De efterföljande åren levde trion ett liv i sus och dus som kulminerade 1991 med ett uppträdande på festivalen Rock in Rio där de spelade inför, vad som uppskattades vara, nästan 200 000 människor.

När albumet "Memorial beach" blev det ingen succé och bandet tog en paus året därpå.

- Vi fick ju en jättestor hitlåt över hela världen redan med vår första singel så de första fem åren var omtumlande med mycket galna fans och livvakter. Efter det har det varit en lite stillsammare period där vi startat om och stoppat vår karriär några gånger. Det är ett privilegium att fortfarande få spela för en stor publik som vi gör, säger bandets keyboardist Magne Furuholmen.

A-ha återförenades 1998, släppte fyra studioalbum och lade ner igen 2010 bara för att 2015 återigen ge sig ut på vägarna och släppa sitt tionde studioalbum "Cast in steel".

Förra året turnerade trion med att spela sina låtar akustiskt med sommarens turnés namn "Electric summer" skvallrar om att det åter handlar om att göra deras klassiska hitlåtar som de brukar låta.

Magne säger att det skiljer sig ganska mycket att turnera idag jämfört med 1980-talet.

- Det är en helt annan situation. När vi turnerade på 1980-talet så var det fullt av skrikande tonåringar, nu kommer det människor som levt ett liv så det är en bredare publik än när vi startade. Men annars är det sig ganska likt ändå, det handlar om att ge publiken en meningsfull konsert. Det ska bli kul att komma till Sverige som har en rikare poptradition än vad vi har hemma i Norge.

Hur skiljer sig Sverige och Norge åt som musikländer tycker du?

- Det finns båda mycket likheter och mycket skillnader. Men en stor skillnad är synen på det kommersiella. I Norge har det varit ett skällsord, men inte nu längre. Vi var det första exemplet på en gigantisk internationell succé i Norge medan Sverige haft en längre tradition av att jobba brett på den internationella popmarknaden. Norge har haft mindre fokus på de kommersiella succéerna.

När Magne inte turnerar eller spelar in med A-ha är han aktiv som konstnär och har haft flera utställningar i Norge och runtom i Europa. När denna turné i sommar är över är det också det han kommer ägna sig åt resten av året.

- För min egen del så har jag åtta konstutställningar fram till jul så jag kommer att ha mycket att göra. Men det finns sämre sommarjobb än att spela för fulla arenor runtom i Europa. Innan vi uppträder i Dalhalla kommer vi att ha spelat ibland annat Tyskland och England. Så när vi kommer till Sverige har vi verkligen fått upp ångan.

Som konstnär, hur viktigt skulle du säga att det visuella är för ett popband?

- Det visuella är en viktig del i att skapa en helhetsbild av bandet. För oss bidrog ju verkligen musikvideon till "Take on me" till stor del att vi blev popstjärnor. Men det krävs också mycket resurser för att kunna satsa på det visuella.

