Lena Willemark klar för Ethno – blir både solist och gästledare

Ethno är en av världens största och äldsta, internationella folk- och världsmusikläger för ungdomar.

Det startades 1990 i samband med Falun Folkmusik Festival men drivs numera av Folkmusikens Hus i Rättvik.

Förutom konsert i Rättviksparken blir det under musikveckan ett seminarium om artistlivet, det blir en del sångteknik och kulning och tillsammans ska man så öva in en sång som man kommer att framföra med Lena under avslutningskonserten.

Musiker från Kambodja, Brasilien och USA gästar Ethno 28 juni-6 juli. Arrangörerna förhandlar även med unga musiker från Afrika, Uganda och Malawi.

Fakta: Ethno

En av världens största och äldsta, internationella folk- och världsmusikläger för ungdomar.

Musiklägret startades under Falun Folkmusik Festival 1990 men drivs numera av Folkmusikens Hus i Rättvik, med stöd av bland annat landstinget Dalarna, studieförbundet Bilda och Rättviks kommun.

Cirka hundra unga musikanter, 17-25 år, är med varje år, knappt hälften brukar höra hemma i andra länder. Under årens lopp har Ethno gästats av ungdomar från bortåt 80 länder.

Källa: Ethno