Företag tjänar stora pengar på strandyta - kommunens billiga campingavtal kritiseras

Nu väcks kritik mot kommunens låga arrendeavgifter.

– Det sägs ofta bland företag att det är väldigt tacksamt att göra affärer med Rättviks kommun, säger Lars-Erik Kalles (S), ledamot i kommunstyrelsen i Rättvik.

I dagarna är det nämligen fullt av både raggarbilar och campinggäster just på Siljansbadets camping.

Vi pratar om att hyra och stänga av en av de finaste platserna i Rättvik

Men eftersom Grönklittgruppen, som äger Siljansbadets Camping, får arrendera hela gräsytan mellan campingen och Långbryggan av Rättviks kommun under Classic Car Week, så är det ovanligt få badgäster där.

Speciellt när ytan tas upp av just campare.

– Vi har pratat med flera personer som har klagat på att de inte kan nyttja den fina platsen nu under soliga dagar. För vi pratar om att hyra och stänga av en av de finaste platserna i Rättvik så att det inte går att nyttja den, säger Lars-Erik Kalles.

Avtalet mellan Grönklittsgruppen och Rättviks kommun ger campingen rätt att använda gräsytan mellan den befintliga campingen och Långbryggan som campingplats – en yta vid stranden där det vanligtvis är fullt med badgäster. Avtalet gör även att campingen kan spärra av större delen av Långbryggevägen.

Den årliga arrendeavgiften för tolv dagar är för Långbryggevägen 4 000 kronor. Campingen betalar sen också ytterligare 6 000 kronor för nyttjandet av gräsytan vid stranden, vilket inkluderar ett användande av campingplatsen under höst- och vårmarknaden.

Totalt får därför campingen 72 extra campingplatser - 30 med el, 42 utan.

På ytorna kostar en campingplats mellan 355 - 400 kronor per natt. Och skulle alla platser hyras ut under bara Classic Car Week, så skulle företaget dra in runt över 300 000 kronor, enligt tidningens uträkning.

Lars-Erik Kalles (S) ifrågasätter om 6 000 kronor är en tillräcklig kompensation för att platsen inte ska kunna nyttjas av badgäster.

– Det är inte rimligt, vi vill egentligen inte att den ska hyras ut alls, men om man ska göra det ska man betala ordentligt. Man ska ha ett avtal som står i relation till omsättningen.

Marie Wikström på Grönklittsgruppen, tillika anläggningschef för Siljansbadets camping, säger att man måste komma ihåg att det medför stora kostnader att driva en camping, men att de inte protesterade mot det erbjudande som de fick av Rättviks kommun.

– Den summan de erbjöd får Rättviks kommun stå för. Vi fick ett erbjudande som vi accepterade. För om man exempelvis blir erbjuden ett billigt pris när något ska hyras då finns det nog ingen som skulle säga nej, säger Marie Wikström.

Annette Riesbeck (C), kommunalråd i Rättvik, vill inte kommentera det som Marie Wikström säger, men menar att avtalet ska ses över.

För mig är en bra affär när båda parterna är nöjda

– Man bör se över det. Samhällsutvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att se över arrendeavgifterna, och jag är av samma uppfattning om att det måste ske, säger Annette Riesbeck, och fortsätter:

– För mig handlar det om att ha en bra dialog med företag i kommunen. Besöksnäringen är vår största näring och den betyder oerhört mycket för vår kommun. Samtidigt får inte de avgifterna vi tar ut vara oskäligt, vi kan inte skänka bort saker. För mig är en bra affär när båda parterna är nöjda.

Annette Riesbeck vill däremot inte kommentera om det rådande avtalet är rimligt eller inte, men säger att det inte bara är en ekonomisk fråga.

Under tidigare Classic Car Weeks har gräsytan mellan campingen och långbryggan varit ett stökigt område med många "vildcampare", alltså de som slår upp tält lite var som helst. Det har också varit svårt för räddningstjänst och polis att komma in till området.

– Det är också en fråga om säkerhet. Genom att ha en organiserad camping på ytan kan vi hindra vildcampare och öka framkomligheten för blåljuspersonal. Och det är lika viktigt som det ekonomiska, säger Annette Riesbeck.

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun sitter nu med Grönklittsgruppen för att bland annat omförhandla kommunens avtal.

Däremot kommer det dröja mellan ett och ett och ett halvt år innan det finns ett nytt avtal, tror Jonny Gahnshag, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun.

Det är svårt att säga vad som är rätt nivå

Han säger att det är oklart hur mycket högre arrendeavgiften då kommer att bli, eftersom det är politikerna som i slutändan bestämmer vad som är rimligt.

– En kommun ska ha ett skäligt arrende. Antingen kan man ha så att man bara täcker utgifterna eller så kan man ha en symbolisk arrendeavgift. Det finns kommuner som hyr ut mark för en krona och kommuner, oftast städer, som sätter marknadspriser. Men där har man fler som konkurrerar om avtalen, säger Jonny Gahnshag, och fortsätter:

– Någon tanke måste det ha funnits när Rättviks kommun skrev avtalet, eftersom den summan campingen betalar inte är en krona. Men det är svårt att säga vad som är rätt nivå.