Personal känner sig diskriminerade av nytt upplägg vid sjukdom – Ica erkänner kommunikationsmiss

Inför vecka 30 fick personalen på Ica-lagret i Borlänge ett mail om att de alla skulle förbereda sig på några av årets mest hektiska och tyngsta dagar. Hög närvaro uppmuntrades och beskrevs som mer eller mindre nödvändig för att kunna möta det stora kund- och varutryck som förväntades under några dagar i slutet av juli. På fredagen innan, det vill säga 20 juli, fick några medarbetare ytterligare information – denna gång rörande Ica:s nya upplägg vid sjukfrånvaro. Ett upplägg som gav upphov till både stress och oro.

Tidningen har träffat två av de upprörda medarbetarna på lagret, som båda vill vara anonyma.

– All personal som vi har pratat med har uppfattat upplägget som ett krav från företagets sida. Den som ringde in och sjukanmälde sig på söndagen, måndagen eller tisdagen skulle bli uppringd av någon på Ica och beordras komma in på måndagen eller tisdagen för att träffa en sjuksköterska från Previa. Man skulle alltså som sjukskriven behöva åka in till jobbet för att bli "besiktigad", sammanfattar en av dem.

De menar att Ica nu gått över gränsen i strävan efter att uppnå minskad sjukfrånvaro och full personalstyrka, och att de i stället borde se över den faktiska anledningen till att allt fler sjukskriver sig.

– Kraven på medarbetarna är stora, och jag vet flera som är rädda att inte kunna leva upp till dem. För att få jobba kvar finns det minimikrav på antal plockade kollin i timmen, vilket såklart är påfrestande både för ordinarie personal, men även för sommarvikarierna. Av alla som jobbade under förra sommaren fick fler än hälften sluta eftersom de inte mötte kraven – både fysisk och psykisk belastning blev- och är fortfarande för stor.

Beskriv hur ni i personalen tänker om själva upplägget – ser ni att det skulle medföra något positivt?

– Nej. Inte nog med att det känns som att arbetsledarna misstror oss, hela upplägget känns även så diskriminerande.

Hur då?

– Vi har svårt att tro att en sjuksköterska skulle kunna konstatera något mer än fysiska åkommor, vilket gör att upplägget inte tar någon vidare hänsyn till psykisk ohälsa eller stressrelaterade sjukdomar. Ska man dessutom beskriva eventuella problem och exponera sig för en helt okänd människa när man redan mår dåligt?

De båda medarbetarna ser upplägget som ett icke-genomdiskuterat kollektivt straff och en del av en ond cirkel: höga krav som orsakar stress och press, sjukskrivningar och frånvarostatistik som höjs och desperata åtgärder som vidtas vid höga tryck på arbetsplatsen.

– I grunden är det ju en bra arbetsplats, annars hade vi redan slutat, så det är synd att det ser ut som det gör just nu. Vi skulle önska en mer långsiktigt lösning där alla mår bra – både på jobbet och när man behöver vara hemma, konstaterar de.

Enligt Ola Fernvall, presschef på Ica, var upplägget om medicinsk rådgivning från och med första sjukdagen ett helt frivilligt erbjudande.

– Det är möjligt att några personer inte uppfattade att besöket var frivilligt, men eftersom inte alla sjukskrivna besökte sjuksköterskan så handlar det i så fall om enskilda individer. Skulle vi göra nytt test, så kommer vi försöka vara ännu tydligare med information till medarbetarna, säger Ola Fernvall.

Det är ändå stor skillnad mellan frivilligt erbjudande och en order – det måste röra sig om en rätt grov kommunikationsmiss för att flera medarbetare ska ha missuppfattat detta?

– Vår uppfattning är att vi har varit tydliga med att det fanns en sjuksköterska på plats under tre dagar som man frivilligt kunde besöka. Vi har också informerat facket om detta enligt Medbestämmandelagen (MBL). Men om det finns någon enskild medarbetare som inte uppfattat att det var frivilligt så har ju kommunikationen på något sätt brustit.

Och varför gällde upplägget just dessa tre dagar?

– Det var då som sjuksköterskan från Previa var tillgänglig. Det här var alltså ingen akutinsats utan ett planerat test där information skickades ut innan start. Mellan beslut och genomförande tog det ungefär två veckor.

Är det då inte märkligt att flera medarbetare inte visste något förrän bara några dagar innan, och att en del inte fick någon information alls?

– Det kan jag inte svara på, så vi kan väl konstatera att kommunikationen inte varit perfekt, avslutar Ola Fernvall.

Även från fackstyrelsens sida är man mån om bättre kommunikation i alla led, och att medarbetarna på Ica-lagret ska ha en positiv känsla när de går till jobbet – men även att det ska kännas okej om man är sjuk och behöver sjukskriva sig.