Orsa Besparingsskog: - Vi följer lagar och tar hänsyn - det är hopplöst - det blir ändå fel

Diskussionen handlade framför allt om att ta tillbaka äganderätten av skogen när Centerpolitiker möte företrädare för skogsbolag i Orsa Finnmark.

– Det är mycket viktigt att äganderätten respekteras och se till att skogsägare får snabb ersättning för den skog som inte får brukas. För att undersöka hur situationen är och skapa egna kontakter åker vi, Helena och jag runt i landet och träffar människor och tar reda på vad de tycker. Helt klart är att vi måste hitta tillbaka till skogslagstiftningen och en likvärdig myndighetsutövning. Det behövs en balans mellan produktion, ägande och miljö. Den balansen har rubbats, säger riksdagsman Peter Helander, Centerpartiets regionalpolitiska talesperson från Mora.

– Problemet är oroliga människor och osäkerheten inom skogsindustrin vilka regler, som faktiskt ska gälla. Skogsägare som har utpekade skyddsvärda områden kan avverka innan avverkningsanmälan gjorts, med tanke på ersättningsproblematiken. Då har vi verkligen problem, anser riksdagsman Helena Lindahl, Centerpartiets näringspolitiska talesperson från Västerbotten.

Båda Centerriksdagsmännen anser att både skogslagstiftningen och miljömålen ska hanteras på rätt sätt och det är politiker i Sveriges riksdag, som bestämmer, understryker Peter Helander.

– Det kan ibland kännas, som om skogsägare och skogsbolagen är the bad guys och miljöorganisationer the good guys. Här är det viktigt att hitta en balans, säger Peter Helander.

– Och uttaget av skog går att öka eftersom den totala skogsarealen i landet ökar. Det finns olika sätt att ersätta ägare av skog med höga naturvärden. Ett exempel är att ersätta skogen med annan skog, bytesskog. Det går inte att beslagta mark. Den måste ersättas. Staten kan också arrendera ut skogsområden, som ersättning till markägaren, säger Helena Lindahl.

Denna soliga och varma majdag guidade Orsa Besparingsskogs förvaltare Joakim Myhrman och produktionsledare Orsa Besparingsskog Tomas Liljeberg politikerna Peter Helander, Helena Lindahl, Mikael Thalin, kommunalråd i Orsa (C) och Per-Erik Wiik, (C) vice ordförande Mora-Orsa miljönämnd, Bo Lindblad, (C), ordförande i byggnadsnämnden, Orsa och Åke Hansson, skogsinspektor Mellanskog.

Några kilometer öster om Rosentorp i Orsa Finnmark visade Joakim Myrman den stora stenen, som efter jordskalvet i området 1904 landade på en stubbe, avverkad några år tidigare. Med det ville han visa att redan flera år före jordskalvet hade Orsa Besparingsskog börjat sin inventering av området, vilket ledde till att den fattiga kommunen Orsa blev en av Europas rikaste, tack vare förvaltningen av skogen.

– Genom en gemensam förvaltning av jord och skog kunde bygden utvecklas. Avkastningen gjorde det möjligt för Orsa att bygga upp vägar, infrastruktur, ålderdomshem och skolor. Genom åren har Orsa Besparingsskog investerat mångmiljonbelopp vad vi idag skulle kalla för en levande landsbygd.

Överkottet från den gemensamma förvaltningen går fortfarande tillbaka till jord - och skogsbruk i bygden och allmänt till samhället Orsa.

– Varje år går åtta till tio miljoner kronor till vägnätet, som gagnar alla i Orsa. Dessutom delas stipendier ut till ungdomar och bidrag till bystugor Total handlar det om cirka 16 miljoner kronor till delägare och bygden årligen, säger Joakim.

Några kilometer längre bort ligger Mellansjödammen den har tidigare använts till flottning av timmer till Ore älv.

Idag är området ett omtyckt mål för bland andra fritidsfiskare. Det finns många miljöer och skogar att se i Orsa Besparingsskogs stora område, som sträcker sig till Härjedals - och Hälsingegränserna.

– Det handlar om 63.000 hektar produktiv skogsmark varav 8000 hektar är avsatt skog som inte ingår i produktionen, som dessutom krymper på grund av avsättningar. För branschen är det viktigt att frågan förs upp på en hög, politisk nivå, säger Joakim Myhrman.

Tomas Liljeberg, produktionsledare på Orsa Besparingsskog berättade om olika områden i det stora skogsområdet. I området nära Rosentorp har minst 23,8 procent av arealen nyckelbiotoper sparats. I snitt ligger arealen sparad skog på 15-20 procent.

– Gammelskog och även yngre skog med höga naturvärden, kantzoner, högstubbar, sumpmarker och andra zoner vi bedömer ska sparas. Maskinförarna har också befogenhet att lämna ytterligare områden där det ser att det finns behov. Här där vi står nu har rödlistade arter hittats och Länsstyrelsen har stoppat avverkningen. I avvaktan på den nya inventeringen står arbetet stilla här.

– Vi har mycket bra kontakt med myndigheterna men en helt orimlig debatt om skogen stoppade avverkningen. Vi antar att det inte enbart är kampen för arter, som kommer in i bilden. Här kommer troligtvis även mänskliga känslor in i bilden och det har vi inte råd med.

– Det finns lagar och målbilder för skogen. Vi följder dem, vi tar hänsyn, men det är hopplöst. Det blir ändå fel. Vi gör ett bra jobb och vi är stolta, säger Tomas.

Senare på kvällen arrangerade Centerparitet offentligt möte med samtal om framtidens skogspolitik i Röda Kvarn i Orsa.