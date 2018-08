Oppositionen vill se större vägsatsningar – "Sossarnas förslag att satsa mer på landsbygdens vägar är bra, men inte tillräckligt"

Under tisdagen avslöjade försvarsminister Peter Hultqvist och infrastrukturminister Tomas Eneroth att Socialdemokraterna vill satsa 500 miljoner extra per år - under kommande mandatperiod - på underhåll av vägar i landsbygd. Totalt 2 miljarder. Pengarna ska gå till förbättrad bärighet, bättre beläggningar och ökat skydd mot tjälskador.

– Detta tycker jag är jättebra. Det behövs verkligen. När trafikverket presenterade sitt förslag till nationell infrastrukturplan så medgav de att det saknades pengar för att inte vägstandarden skulle försämras ute på landsbygden fram till 2029. Nu vill socialdemokraterna satsa mer. Det är bara bra, säger Peter Helander.

Han är dock tveksam till att satsning är tillräcklig eller om den blir verklighet om Socialdemokraterna vinner valet.

– Alla förstår ju att detta är valfläsk, en månad innan valet. Socialdemokraterna vill nog genomföra detta, men samtidigt tvivlar jag på att en eventuell S-MP-regering skulle driva detta. Jag är inte säker på att Miljöpartiet prioriterar förbättringar för lastbilar och biltrafik i landet, säger han.

Peter Helander är också Centerpartiets regionalpolitiska talesperson.

– Vi vill ha större satsningar på både järnvägar och vägar i landet. Vi vill också satsa extra på att alla små enskilda vägar i landet. Totalt handlar det om 43 000 mil enskilda vägar i landet. Vi vill i vårt förslag ge 300 miljoner extra i underhåll under en treårsperiod. Dessa enskilda vägar är oerhört viktiga för landsbygdsbor och för skogsindustrins transporter, säger Peter Helander.

Även Moderaterna vill se större vägsatsningar.

– När regeringen klubbade nationella infrastrukturplanen på 700 miljarder ville vi ha sex miljarder mer till underhållet av vägarna. Nu föreslår Socialdemokraterna 500 miljoner mer per år de kommande fyra åren. Det är långt under vad vi föreslagit. Inom alliansen har vi en större samsyn på dessa frågor. Vi skulle få till en ökad satsning. Sossarna med Miljöpartiet i regeringen skulle inte klara det, säger Carl-Oskar Bohlin.

Det väger inte upp de försämringar som redan lagts på landsbygden

Moderaterna menar att nuvarande S-MP-regering i praktiken försämrat situationen för de som måste använda landsbygdens vägar.

– Vi har höjd dieselskatt, kilometerskatt och fordonsskatt. Det har medför ökade kostnader för alla som inte har något annat val än att nyttja vägarna på landsbygden. Sossarnas förslag att satsa mer på landsbygdens vägar är bra, men inte tillräckligt - och det väger inte upp de försämringar som redan lagts på landsbygden, säger Carl-Oskar Bohlin.