Ödmjuk Rocknalle-vinnare om Björn Skifs: "Stor ära att få föra vidare hans anda"

Han kunde inte tro att han som endast bott fyra år i Vansbro skulle föräras priset. Björn Skifs soul- och bluesanda och personligt ödmjuka fotspår är något som årets vinnare gärna för vidare.

Släkten som redan bodde i Vansbro, och ett lugnare familjeliv, har spelat roll för flytten från Uppsala till Vansbro.

– Det betyder väldig mycket och är en stor ära. Jag blev förvånad och trodde inte att jag skulle förtjäna att få det än eftersom jag inte bott här så länge, säger Erik Runesson ödmjukt när tidningen ringer honom innan priset ska delas ut.

Man spelade in i någon garderob någonstans.

Sedan flytten har Erik kunnat satsa mer på att producera musik till sig själv och andra i sin egen studio, "Studio Korsnäs".

– Man spelade in i någon garderob någonstans men nu har jag en studio där jag kan låta akustiska instrument såsom orgel, gitarrer osv stå kvar utan att behöva plocka undan dem - det finns plats. Nu görs fler och fler inspelningar här.

Han har länge sjungit, spelat gitarr och skrivit egen musik.

– Jag arbetar deltid som musiklärare och deltid med att producera musik. Jag har kommit igång mer med mitt eget skrivande och musicerande sedan jag flyttade hit. Det är en dröm att kunna hålla på med det här.

Erik har skrivit och producerat till artister såsom Samuel Ljungblad, Julia Alvgard, Johan Eriksson, Gladys Del Pilar, vars skiva tyvärr fick dras in på grund av rättighetsstrul med en cover.

– Det var synd men vi håller på att titta på om vi kan ge ut den igen utan den låten som ställde till det, säger han.

Jag gillade konceptet som handlade mycket om artistens eget uttryck

Han har även körat och spelat gitarr med flera kända artister samt sjungit och spelat gitarr i kompbandet till "The Voice" - ett TV 4- program från 2012 med bland annat Carola, Petter, Magnus Uggla och Ola Salo.

– Jag gillade konceptet som handlade mycket om artistens eget uttryck och inte så mycket de strömlinjeformade artister som de större produktionsbolagen tar fram.

Rocknallen tilldelas "Den artist, musiker, skådespelare eller dansare som verkar i Björns Skifs anda med professionalitet, engagemang och gott ambassadörskap för Vansbro kommun".

Priset instiftades till Björn Skifs ära och han var i år prisutdelare samt är ständig jurymedlem.

För Erik Runesson är Björn Skifs en förebild, speciellt eftersom de båda är inspirerade av 1950-60-talets soul- och blues-era där Erik beskriver sin musik som: "Soul med starka influenser av blues och Gospel".

– Framförallt är Björn Skifs är en artist jag länge sett upp till. Jag har lyssnat på hans grejer, speciellt de tidiga sakerna med "Slam creepers" och "Blåblus/Blue Swede".

Han är osedvanligt sympatisk och lyckats behålla sin ödmjukhet

Erik Runesson framhåller också Björn Skifs ödmjuka personlighet.

– Han är osedvanligt sympatisk och lyckats behålla sin ödmjukhet även om han är en storstjärna och har varit det länge. Så att man tycker att jag kan föra vidare hans anda är något jag är stolt över.

Förutom att ta emot priset så öppnade Erik Runesson upp festivalen med att spela två låtar, sin egen nyutgivna singel "Match in the dark" och "Wash my hands in the muddy waters" som tolkats tidigare i karriären av Björn Skifs.

Erik Runesson är även aktuell att ha gått vidare till semifinal i musiktävlingen ”I Am Music”, som hålls 14 augusti i Stockholm under festivalen ”We are Sthlm".