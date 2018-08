Riksdagspolitiker till Mora folkhögskola

Måndag 13 augusti 18:00 besöker tre riksdagspolitiker Mora folkhögskola. Kvällen kommer handlar om demokratiska rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Marie Olsson (S), Per Ledenius (C) och Ann-Britt Åsebol (M) kommer för att diskutera rättigheterna till digital delaktighet och livslångt lärande. De har gett löfte om att ”prata så att alla förstår”. Arrangörer är projektet Digi-JAG & Anpassad IT, årets e-Hälsokommun och FUB Ovansiljan.