PRO Mora visade upp sig på marknad

Flera medlemmar även blivande pensionärer slog sig ner och delade en stunds social gemenskap. PRO är ju också till för att förgylla vardagen med lite prat, en kopp kaffe, en lott, plötsligt händer sägs det.

Att sen solen sken under marknaden och Kjell Thiger spelade under några timmar på lördagen gjorde ju inte samvaron sämre. På söndagen bjöds sedan underhållning då The Young Ones från Mora spelade. I år höll PRO själva i kaffeserveringen. Livskällan bjöd på underhållningen.

Tre soliga dagar, lite blåst på lördagen, besökare från hela vårt avlånga land samt turister från andra länder som uppskattade sitt besök i Mora sommartid då dom har eller ska åka något av Vasaloppen och vill uppleva Dalarna även sommartid.

Pensionärsföreningar ska ju vara ett sätt för alla som vill ha gemenskap och vill kunna påverka sin vardag, vara med på någon aktivitet, inte sitta ensam.