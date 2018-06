Moras hete målskytt om nytt Fyhrverkeri i Bollnäs: "Vi har tränat i kapp och orkar hela vägen"

IFK Mora fick en friplats i tvåan, och startade med ett lovande kryss i premiären.

Men sedan kom där en motvind som skulle hålla i sig under sju raka förluster.

LÄS MER: Blytung start för Mora – tränaren redo ta ett steg tillbaka

Det gav krisrubriker och tränare Lasse Ericson erbjöd sig att ta ett steg tillbaka, om det skulle hjälpa.

Men det som gav effekt var till slut möjligheten att träna ikapp.

– Vi hade blivit lovad en plan av kommunen, men på den var det snö som inte togs bort. Vi hade bara några veckor att förbereda oss egentligen. Det märktes också under matcherna, motståndarna malde ned oss, säger Per Fyhr, formstark forward och den stora härföraren i Moras dundersköna comeback i en serie med tuff kravbild.

– Vi har liksom fått hitta in det under serien, och nu spelar vi mycket större självförtroende. Och nu orkar vi hela matcherna, säger Fyhr som under de senaste åren varit en stabil leverantör i klubben.

På bara de senaste två segermatcherna hade han noterat fyra mål av sina fem mål i serien.

Redan under en ganska andefattig första halvlek kunde topparna Per Fyhr och Anders Johansson sätta tryck på hemmaförsvaret, åtminstone periodvis. Det var också Fyhr som hade halvlekens bästa chans, men lobbade precis över i friläge nära mål.

TV: Här är höjdpunkterna från Bollnäs–Mora

Det var en kort stund in på andra halvlek som allt lossnade för IFK Mora i allmänhet och Per Fyhr i synnerhet.

Ledningsmålet hade den naturliga måltjuvens signatur, när han vände på en femöring och placerade in bollen vid bortre stolpen. Det är inte alla som ser en målchans i det läget.

– Det blir ju en gissning, men jag ser ju straffområdeslinjen och vet ungefär vart målet är. Och visst, det är absolut ett lika skönt mål som en kanon i krysset. Det var viktigt också, Bollnäs blev tvunget att kliva fram och det gav ytor för kontringar.

LÄS MER: Per Fyhr tvåmålsskytt för Mora

På en snabb spelvändning kunde Per fyhr öka på ledningen med skott i flykten från distans på högersidan.

– Vi fick ett liknande läge i förra matchen, då passade jag till Anders Johansson och han bommade från två meter. Nu tyckte jag det var bäst att avsluta själv, och nu får han inga fler passningar, säger Fyhr, och fyrar av ett stort smil.

Aktive Johansson kunde även han göra ett kämpastarkt mål när han – direkt på utspark från målvakten Lars Heens – kunde vinna kampen mot sista back och lobba in 3–0 till Mora.

– Där gick luften ur dem. Vi kommer igång bra i andra halvlek, och kör över Bollnäs till slut.

MATCHFAKTA – FOTBOLL Division 2 Norra Svealand

Bollnäs GIF–IFK Mora 0–3 (0–0)

Mål: 0–1 (47) och 0–2 (55) Per Fyhr, 0–3 (57) Anders Johansson.

Hörnor: 8–5.

Varningar, Mora: Alexandar Avric, Gideon Shema.

Domare: Anton Sjöberg, Sundsvall.

Publik: Cirka 75. (Sävstaås IP).